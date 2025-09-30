Policía Nacional celebra su patrón reivindicando su labor y la cooperación con otros cuerpos que operan en Navarra

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Navarra ha celebrado este martes en el Parque de Antoniutti de Pamplona el día de los Santos Ángeles Custodios, patronos del cuerpo policial, en un acto en el que el Jefe Superior de Policía, Manuel Jesús del Collado, ha destacado la labor de la institución y la importancia de la colaboración entre los distintos cuerpos que operan en la Comunidad foral.

El acto también ha contado con la presencia de la presidenta de Navarra, María Chivite, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, así como de representantes políticos, militares y judiciales.

En la celebración se han entregado condecoraciones a miembros de la Policía Nacional y personal ajeno que "con su actuación singular y extraordinaria han prestigiado la institución", y se ha homenajeado a los policías caídos en acto de servicio. Asimismo, se ha hecho una mención especial a Valentín Velasco Carrasco, que ocupó el cargo de delegado del Gobierno en Navarra en funciones varios meses durante 2023 y que falleció en enero de este año.

En su intervención, Manuel Jesús del Collado ha afirmado que la celebración de este acto supone "festejar orgullosos que somos policías nacionales". "Podría señalar numerosas actuaciones, cientos de datos, decenas de motivos que justifiquen esta idea de que la Policía Nacional en Navarra, un año más, ha sido ejemplo de institución trabajadora y comprometida con la sociedad a la que se debe", ha dicho.

Según ha continuado, "ser policía nacional en Navarra supone además un reto, porque esta es una tierra diversa, de gente y sensibilidades distintas, tradicional e innovadora a la vez, en la que además compartimos la labor con otros cuerpos policiales". En este sentido, ha destacado la importancia de "olvidar el color del uniforme y recordar siempre que, por encima de todo, lo que importa es servir al ciudadano de la manera más eficaz y satisfactoria posible".

Ha continuado Del Collado afirmando que "no se trata solo de servir, hay que hacerlo con dignidad, entrega y lealtad". En esta línea, tras destacar la "vocación de servicio" de los agentes que "ayudaron durante la Dana, el apagón o los incendios", ha añadido que ser policía nacional "no es solo un motivo de orgullo", sino "algo que forma parte de nuestra identidad más profunda". "Somos servidores públicos, hombres y mujeres que un día decidimos que nuestro trabajo tenía que contribuir a hacer de España un lugar más seguro y más libre", ha apuntado, tras apostar por "ser un lugar seguro" para la ciudadanía en tiempos de "zozobra".

Por su parte, Echeverría ha destacado que gracias a la labor del cuerpo policial, "nuestra Navarra es hoy un lugar mejor para vivir" y un ejemplo de "convivencia, respeto e integración". "Es una comunidad segura. Frente a los discursos que solo buscan alimentar el miedo, defiendo la seguridad como uno de los valores significativos de nuestra tierra", ha manifestado. Estos discursos, que ha calificado como "muy peligrosos", "hablan de un aumento de criminalidad en el país y la asocian a movimientos migratorios".

"Son discursos que no se basan en datos ni realidades, pero que son suficientes para crear un caldo de cultivo propicio para actitudes xenófobas y racistas, alimentar el odio y enturbiar la convivencia", ha indicado, tras reivindicar que "de ningún modo se puede estigmatizar a nadie" y tras apostar por "no asociar datos de criminalidad a la población migrante".

En este sentido, ha destacado que "en 2005 había en España 3,7 millones de personas de nacionalidad extranjera" y "hoy esa cifra supera los 7 millones", sin embargo, "la tasa de criminalidad no solo no ha aumentado, sino que se ha reducido a mínimos en el conjunto del país si hablamos de criminalidad convencional". "España es, por tanto, uno de los países más seguros del mundo. Y pese a todo, observamos con preocupación cómo esos mensajes calan en la población", ha dicho.

También se ha referido a los menores migrantes no acompañados, ya que "no podemos tener un doble rasero y ser solidarios solo" con los niños procedentes de Ucrania y no con los que "huyen de la guerra en África". En este sentido, ha subrayado que los movimientos migratorios "continúan siendo uno de los mayores desafíos", al igual que la violencia de género, donde el cuerpo policial realiza "una labor minuciosa". Tras citar, asimismo, los bulos y la ciberdelincuencia, ha finalizado su intervención reivindicando el fin de la "masacre y genocidio" en Gaza.