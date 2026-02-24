Policía Nacional rescata y reanima a un hombre que había caído al río Arga

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha rescatado y reanimado a un hombre que caminaba de manera errática en las inmediaciones del río Arga y que finalmente cayó al agua, en el entorno del puente de Plazaola.

Según han informado desde el cuerpo policial en una nota, tanto la "rápida actuación" de una patrulla que se encontraba en la zona como la colaboración de un ciudadano evitaron que el varón muriera ahogado en un caudal que llevaba gran cantidad de agua debido a las intensas lluvias de las pasadas semanas.

Una vez rescatado del río, "no sin dificultad", los agentes actuantes tuvieron que realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que el hombre no respiraba.

En un primer momento consiguieron que recuperara las constantes vitales, pero a los pocos minutos y sin que todavía hubieran llegado las asistencias médicas volvió a entrar en parada, por lo que reiniciaron las maniobras, turnándose entre los policías que se encontraban socorriéndole.

Se consiguió que el hombre volviera a respirar levemente y a tener pulso, hasta la llegada del personal sanitario. Fue trasladado en ambulancia al hospital con vida, donde se recupera.

En este caso, la "determinación", la ayuda de "un ciudadano solidario" y los conocimientos en Técnicas Asistenciales de Urgencia "fueron determinantes".