Policías forales dejan "carbón" a Remírez y reclaman un reglamento "sin ambigüedades" y que saque al cuerpo del "pasado"

PAMPLONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Policías forales han dejado este jueves un saco de carbón a las puertas del Palacio de Navarra, dirigido al consejero de Interior del Gobierno foral, Javier Remírez, al que han reclamado un reglamento "sin ambigüedades" y que saque al cuerpo policial "del pasado".

Los agentes se han concentrado junto al Monumento a los Fueros, frente a la sede del Ejecutivo navarro, portando una pancarta con el lema 'Por un reglamento digno para Policía Foral ya'. Las personas concentradas llevaban gorros de Papá Noel y han cantado un villancico reivindicativo. Posteriormente, una persona vestido de 'Olentzero' ha dejado un saco de carbón ante el Palacio de Navarra.

Seguidamente, ha leído un comunicado en el que ha agradecido a sus compañeros por "estos meses de unión y reivindicación". "Tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que estamos haciendo entre todos, pero esto no ha hecho más que empezar y todo parece indicar que vamos a tener que seguir luchando por nuestros derechos", ha advertido.

Así, ha recordado que "quedan pocos días para presentar las alegaciones, consensuadas entre todo el colectivo y fruto de las necesidades observadas". "No se pide nada que no tengan otros cuerpos policiales, nada que no sea justo; lo que se pide es lo mínimo que debe tener una policía integral y de referencia: un reglamento sin ambigüedades y que saque a esta policía del pasado en el que está anclada", ha manifestado.

"Después tocará esperar a ver el talante negociador que tiene el señor consejero", ha señalado, para añadir que "nuestra mano está y seguirá estando tendida para trabajar por una Policía como la sociedad navarra se merece".

"Ahora sí, señor Remírez. De momento lo único que se merece es este saco de carbón. De usted depende que este momento cese y no se le amargue lo que queda de legislatura, usted decide cómo quiere tener la próxima campaña electoral", ha concluido.