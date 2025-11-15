El PP de Navarra renueva su Comité de Dirección con Sergio Sayas como secretario general del partido

El presidente del PP de Navarra, Javier García, preside la reunión del Comité Ejecutivo del PPN. - PABLO LASAOSA - PPN

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Navarra (PPN) ha celebrado este sábado su Comité Ejecutivo, en el que se han ratificado los cambios propuestos por su presidente, Javier García, entre ellos el nombramiento de Sergio Sayas como nuevo secretario general del partido, en sustitución de Amelia Salanueva, que pasa a ostentar el cargo de coordinadora de grupos parlamentarios.

Según recoge en un comunicado, García ha destacado que esta renovación "marca el inicio de una nueva etapa", cuyo propósito es "ofrecer a Navarra una alternativa sólida, moderna y eficaz frente a la gestión del Ejecutivo de María Chivite, lastrado" por lo que ha calificado como "corrupción progresista, amiguismo institucional y falta de transparencia".

El presidente del PPN ha afirmado que "Navarra necesita estabilidad, rigor y solvencia, no un Gobierno paralizado por escándalos internos y por pactos que debilitan a nuestras instituciones". En este sentido, ha defendido que el nuevo Comité de Dirección "está preparado para escuchar, trabajar y devolver la ilusión a miles de navarros que reclaman un cambio".

La nueva estructura del Comité de Dirección del PPN está encabezada por Javier García, como presidente del partido, junto con Sergio Sayas en la Secretaría General, y Amelia Salanueva como coordinadora de grupos parlamentarios. Eva María Gorri se ocupará de la Vicesecretaría de Organización; Sergio Vitas de la Vicesecretaría de Política Municipal y Territorial; y Maribel García Malo de la Vicesecretaría de Relaciones con la Sociedad.

De la Vicesecretaría de Infraestructuras y Agricultura se encargará José Cruz Pérez Lapazaran; la Vicesecretaría de Economía y Hacienda, Irene Royo; la Vicesecretaría de Afiliación y Comunicación, Daniel Cuesta; la Vicesecretaría de Educación, Universidades e Innovación, David González; y la Vicesecretaría de Programa y Acción Política, María García Barberena.

Completan el Comité de Dirección Carmen Alba, como vicesecreta de Formación y Función Pública; Raquel Ruiz F. de Córdoba, en la Vicesecretaría de Juventud y Deporte; María Mena, en la Vicesecretaría de Emprendimiento y Autónomos; e Inma Mugica, al frente de la Vicesecretaría de Desarrollo Sostenible y Reto Demográfico: Inma Mugica

La nueva estructura pretende "reforzar áreas clave para los próximos años, con un especial impulso a la economía y el empleo, poniendo el foco en autónomos y emprendedores, así como a las infraestructuras y al desarrollo territorial" ante la "parálisis inversora" del actual Gobierno. También se da prioridad a "la atención a los jóvenes, uno de los sectores más golpeados por la falta de oportunidades en Navarra".

Para ello, el Partido Popular de Navarra apuesta por "aumentar su implantación territorial, mejorar las relaciones con la sociedad y construir un partido más abierto, participativo y conectado con las necesidades reales de los navarros, consolidando así un proyecto político más cercano".

García ha afirmado que este equipo "no está diseñado para la confrontación gratuita, sino para construir, proponer soluciones y recuperar la confianza en nuestras instituciones. Cuando un Gobierno se acomoda, la corrupción se abre paso. Frente a ello, el PP de Navarra ofrece trabajo, rigor y una alternativa limpia".

El presidente del PP ha señalado que se van a crear nuevas áreas sectoriales y que, por tanto, se harán nuevos nombramientos dentro del Comité Ejecutivo que estarán encabezadas por Pedro Igarreta, Mariluz Moraza y Cristina Recalde.