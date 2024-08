El PP se reivindica como "alternativa real" al Gobierno de Chivite, que ve "alejado de las necesidades" de la ciudadanía

PAMPLONA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha manifestado este jueves que su formación inicia el nuevo curso político con el "gran reto" de ser "la alternativa real" al Gobierno foral presidido por María Chivite.

Javier García ha afirmado en una rueda de prensa que el Ejecutivo navarro "desgraciadamente se ha distanciado de los problemas y preocupaciones que tienen los ciudadanos navarros" y el PPN quiere ser "una alternativa a la izquierda, al nacionalismo, al socialismo, que están más interesados en sus cuotas de poder que en el bienestar de los ciudadanos navarros".

El presidente de los 'populares' navarros, que ha estado acompañado en la rueda de prensa por la secretaria general del PPN, Amelia Salanueva, las parlamentarias forales Irene Royo y Maribel García Malo, y el diputado en el Congreso Sergio Sayas, ha asegurado que su formación va a realizar "una oposición seria, contundente, realista y eficaz, y preocupada en los problemas reales que tienen los ciudadanos navarros, que son los que vamos a poner diariamente encima de la mesa, con propuestas serias, realistas, en materia de fiscalidad, de vivienda, de pymes, de educación o de sanidad".

Así, ha asegurado que "vamos a trabajar por forjar una alternativa a Chivite y a sus políticas", a un Gobierno "autoproclamado progresita pero que está muy alejado de las necesidades reales de los ciudadanos navarros".

Durante su comparecencia, Javier García se ha referido al debate nacional sobre financiación autonómica para señalar que Navarra cuenta con un régimen fiscal propio que "debería aprovecharse para mejorar la vida del conjunto de los ciudadanos navarros" y para crear un marco "eficiente y próspero para las personas, para las empresas, para las pymes y los autónomos, pero lejos de ayudarles, lo que está haciendo este Gobierno es empobrecerles, mientras la calidad de los servicios se ve mermada".

En ese sentido, el presidente del PPN ha afirmado que las listas de espera en salud "no dejan de crecer"; "el problema de la vivienda es acuciante, especialmente para nuestros jóvenes"; y "la cesta de la compra sigue encareciéndose, y este año los navarros han gastado 200 euros más que el año pasado".

García ha destacado que el Gobierno foral ha recaudado más de mil millones de euros en IRPF y ha señalado que el PP ofrece "la alternativa de que el ciudadano tenga más dinero en su bolsillo", mejorando al mismo tiempo los servicios públicos.

DEFENDERÁ LA PERMANENCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

Por otro lado, el presidente del PPN ha reiterado que los 'populares' defenderán en el Congreso y en el Senado la permanencia de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra, cuando llegue a las Cortes Generales el debate sobre la reforma del Amejoramiento que posibilitará el traspaso de la competencia de tráfico a la Comunidad foral.

García ha señalado que su formación no va a caer "en los mantras de los nacionalistas, en discursos simplistas sobre las competencias, ya que como bien saben todos los navarros, la transferencia supone la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de la Comunidad foral de Navarra, pactada por el PNV, pedida por Bildu, y que cumple con una reivindicación histórica de la izquierda abertzale". "En esto, el Partido Popular no estará nunca", ha asegurado.

También se ha referido el presidente del PPN a las palabras del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha defendido que se plantee en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra un "gran estatus" que recoja el reconocimiento de que "Euskal Herria es una nación".

Javier García ha indicado que no le "sorprenden" estas declaraciones, pero ha añadido que "no por ello dejan de ser preocupantes y más cuando marcan la agenda del Gobierno de Navarra, y especialmente por el momento político en el que nos encontramos". "No vamos a bajar la guardia desde el Partido Popular y haremos lo que esté en nuestra mano para que el Partido Socialista no venda Navarra en pedazos a quienes quieren que desaparezcamos del mapa. Cuando el Partido Socialista tiene que elegir entre el interés de Navarra o mantenerse en el Gobierno foral, elige quedarse en el poder, es el precio político a sus socios para que Chivite siga en el Gobierno de Navarra", ha asegurado.

Por último, preguntado por los periodistas sobre el debate migratorio, Javier García ha indicado que se trata de una cuestión de competencia nacional y que el PPN va "de la mano del Partido Popular".