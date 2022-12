El PPN descarta un acuerdo con UPN para las generales si van en solitario en las forales: "O todo o nada"

PAMPLONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha afirmado este martes que descarta un acuerdo con UPN para las elecciones generales de 2023 si la formación regionalista acude en solitario a las forales. "O todo o nada. O juntos o separados para todo", ha señalado.

Así se ha pronunciado este martes, en una rueda de prensa en la que ha señalado que "el centro derecha, hoy más que nunca, lleva las siglas del PP" y que "cualquier votante del centro derecha, incluso también socialistas desencantados que no reconocen la acción del día a día de sus líderes, tienen las puertas abiertas".

En este sentido, ha añadido que las puertas del partido "están abiertas a todos aquellos foralistas, autonomistas, españoles y europeístas" que después de la propuesta aprobada este lunes por la Ejecutiva de UPN para presentarse en solitario a las próximas elecciones forales y municipales de 2023 "no comparten que el centro derecha de Navarra deba estar separado".

"Todos aquellos ciudadanos que quieran una Navarra foral, una Navarra española, autonomista y europeísta tienen aquí esta casa", ha afirmado. En este sentido, ha indicado que "el Partido Popular quiere unir para combatir al nacionalismo, al socialismo de hoy, y al mundo abertzale". García, que ha considerado que "romper la unión del centro derecha es un error", ha asegurado que el PPN "es la única alternativa que no va a depender de los socialistas actuales" y que "no nos vamos a dejar llevar por intereses partidistas, no vamos a mercadear con ninguna reforma laboral ni con ninguna otra".

"Nos produce tristeza y nos supuso una enorme sorpresa ver que el partido al que nosotros hemos sido leales toda la legislatura como socios rompe de manera unilateral y sin previa comunicación esta coalición que tan buenos resultados ha tenido para Navarra", ha añadido, ya que NA+ "fue y es una fórmula éxito". "Si no, que se lo pregunten a aquellos alcaldes que gracias a esa suma de centro derecha recuperaron alcaldías tan importantes como Pamplona o Tudela", ha apuntado, tras "apelar a la sensatez de esos alcaldes y concejales que ven con preocupación cómo esos ayuntamientos que fueron recuperados en las lecciones pasadas pueden correr el riesgo de perderse".

García ha remarcado que "somos un partido leal, con principios, y con un proyecto que va a transformar nuestra comunidad". "Hoy nace una oportunidad para el Partido Popular, que durante muchos años estuvimos desparecidos por el bien del conjunto de la sociedad navarra y para conseguir controlar al nacionalismo. Hoy, también, y por el mismo motivo, estamos orgullosos de plantear una alternativa fiable y solvente para la Comunidad foral", ha manifestado.

De esta forma, ha trasladado que "a partir de hoy comenzamos a trabajar para ganar las próximas elecciones", en la búsqueda de "los mejores candidatos que den solución a los problemas que tienen los navarros".

En respuesta a los medios de comunicación sobre si han contactado con Ciudadanos para plantearles concurrir unidos a las próximas elecciones, García ha indicado que "no hemos hablado todavía" pero que "todo el mundo tiene las puertas abiertas bajo el paraguas de las siglas del Partido Popular".

Preguntado sobre si se refiere a personas concretas, como por ejemplo a los diputados suspendidos temporalmente de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, el dirigente del PPN ha señalado que "a todo el mundo, no tenemos nombres y apellidos, a cualquier persona que se sienta identificada con el proyecto de unidad que tiene el PP y que no se siente representado con la desunión y la ruptura". "Cualquier persona que quiera unirse al proyecto europeísta, foralista, que se sienta navarro y español tiene las puertas abiertas, no miramos el carnet, sino que miramos las ganas y la ilusión que tenga por trabajar y defender a los navarros", ha remarcado.

Por otro lado, preguntado sobre si se va a presentar como candidato del PPN a la presidencia del Gobierno de Navarra, García ha respondido que, aunque plantee su candidatura, primero "hay un proceso interno que marcan los estatutos".

En respuesta a cómo van a ser a partir de ahora las relaciones entre los miembros de Navarra Suma, García ha respondido que "por nuestra parte, cordiales y leales". "Seguiremos con cordialidad, como no puede ser menos", ha indicado, tras asegurar que "el PP estará a la altura de las circunstancias como lo ha estado siempre". También ha asegurado que el PP "tiene fuerza y capacidad", ya que cuenta con "muchísimos" afiliados y que incluso "hoy ha habido solicitudes de alta". "Estamos muy tranquilos", ha garantizado.