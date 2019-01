El PPN exige la dimisión de Ollo tras la sentencia que anula la subvención para investigar violencia de extrema derecha

Publicado 02/01/2019 16:21:23 CET

PAMPLONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha exigido la "inmediata dimisión" de la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, así como la comparecencia en el Parlamento de la presidenta Uxue Barkos, tras conocerse la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN que anula una orden foral para subvencionar la realización de investigaciones acerca de hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos en la Comunidad foral.

El PPN ha señalado en una nota que la sentencia indica que la orden foral, dictada por la consejera, subvenciona trabajos de investigación con una finalidad contraria a la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

"Lo que ha ocurrido con esta orden foral es un ejemplo más de los subterfugios que busca la presidenta Barkos para saltarse las leyes y sentencias del TC cuando no comulgan con sus ideas, y sobre todo cuando quiere premiar a los que son de su cuerda. Una presidenta que trabaja en muchas ocasiones burlándose de la ley no merece presidir nuestra comunidad", ha indicado la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán.

La dirigente 'popular' ha señalado que, "cuando tuvimos conocimiento de esta orden foral ya denunciamos que quería saltarse la sentencia del Tribunal Constitucional, pedimos explicaciones a Ollo y a Barkos, y tuvimos que escuchar mentira tras mentira". "La propia presidenta Barkos, en comparecencia en comisión de Régimen Foral a petición del PPN, afirmó con rotundidad que la orden foral no vulneraba la suspensión del TC, algo ahora desmentido por una nueva sentencia judicial", ha añadido.

En opinión de Beltrán, "este Gobierno ha intentado desde el principio hacer todo lo posible por humillar a las víctimas de ETA, con homenaje a sus verdugos incluido, homenaje precisamente basado también en la ley foral anulada parcialmente por el Constitucional, y queriendo hacer ver que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado eran criminales, cuando los verdaderos criminales son los terroristas de ETA a quienes se ha homenajeado".

La presidenta del PPN ha afirmado que "la Ley de víctimas de violencia policial era una auténtica aberración, afortunadamente anulada por el TC, pretendía erigirse en juez y parte, e incluso pretendía burlar la potestad de la justicia a la hora de establecer culpables, y la orden foral que emanó de esa ley es igualmente otra aberración, ahora anulada por la justicia".

Sin embargo, Beltrán ha afirmado que "esto no puede quedar así, no podemos tener en el Gobierno a una consejera que a toda costa ha intentado burlar sentencia del Tribunal Constitucional para subvencionar trabajos que humillan a las víctimas de ETA y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". "Ana Ollo debe dimitir inmediatamente, y si no lo hace, la presidenta Barkos debe cesarla", ha concluido Ana Beltrán.