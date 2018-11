El PPN exige la dimisión de Tere Sáez (Podemos) por "las gravísimas acusaciones" en comisión parlamentaria

Publicado 06/11/2018 13:51:03 CET

PAMPLONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Navarra (PPN), Ana Beltrán, ha exigido este martes la dimisión de la parlamentaria de Podemos Tere Sáez tras "las gravísimas acusaciones que ha proferido durante la comisión de Régimen Foral en la que se discutía la obligatoriedad o no del programa Skolae".

En un comunicado, Beltrán ha manifestado que "la parlamentaria Tere Sáez ha dicho que desde el Partido Popular queremos dejar a los niños y niñas en la indefensión ante situaciones de pederastia y de abusos, que queremos que siga la violencia sexual, que queremos que sigan produciéndose justificaciones como la de La Manada, que queremos seguir teniendo la violencia machista y que queremos que la mujer siga con la pata quebrada y en casa, y no ha querido rectificar a pesar de habérselo exigido".

Según ha dicho, "es una vergüenza" y "esta señora no merece ser parlamentaria, no es digna de representar a la ciudadanía de Navarra si es capaz de acusar a otros parlamentarios de semejantes barbaridades". Ha exigido así que dimita, "o si no exigimos a su grupo parlamentario que la expulse inmediatamente del grupo". "Si no lo hacen, entenderemos que ellos también dan por buenas todas esas acusaciones, y romperemos relaciones y nos negaremos a intervenir en cualquier iniciativa de este grupo parlamentario", ha expuesto Beltrán.

La portavoz del PPN ha señalado que "vamos a reprobar a la señora Sáez, e igualmente vamos a reprobar al señor Patxi Leuza, parlamentario de Geroa Bai y presidente de la comisión de Régimen Foral, pues en virtud del artículo 120 del Reglamento de la Cámara tenía potestad de haber pedido a Sáez que rectificara e incluso tenía potestad de haber hecho que se retiraran del diario de sesiones las graves acusaciones de esta parlamentaria, y se ha negado en redondo". "También podía habernos dado derecho de rectificación, pero también se ha negado, en un claro ejercicio de partidismo y de nula objetividad", ha censurado.

Ana Beltrán ha señalado que "en el Parlamento de Navarra no todo vale, aunque desde que esta legislatura Podemos ha llegado a las instituciones parece que quieran hacer de su capa un sayo, y están convirtiendo la Cámara en un esperpento, pero lo que no vamos a consentir es que se nos acuse de algo extremadamente grave y quede sin castigo".