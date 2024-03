El PPN llama a la "lucha cultural" frente a quienes "quieren apropiarse de nuestra cultura y tergiversar la historia"

PAMPLONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Navarra ha reivindicado este sábado "su papel en la lucha cultural frente a quienes quieren apropiarse de nuestra cultura y tergiversar nuestra historia" en el marco de un acto organizado por NNGG Navarra.

Han participado el presidente del PP de Navarra, Javier García; el secretario cultural del PP, Jaime de los Santos, la portavoz del PPN en materia de cultura, Irene Royo, y el presidente de NNGG Navarra, Carlos Jiménez.

Según recoge el PPN en una nota de prensa, Javier García ha criticado que el nacionalismo vasco "siempre ha ninguneado a Navarra" y ha afirmado que "su pretensión de anexionarnos no tiene un pase ni desde el punto de vista histórico, ni desde el cultural".

García ha lamentado que "estén copando la educación y el ámbito cultural". "Buscan adoctrinar en las aulas, enseñando una realidad que no se corresponde con Navarra. Permiten a los niños y niñas salir en horario escolar a apoyar la 'korrika' mientras se muestran fotos de asesinos. Y siguen utilizando la lengua para separar y enfrentar, en eso está ahora también el Partido Socialista", ha reprochado.

"Lo que está sucediendo en la actualidad política puede hacer que en Navarra se juegue una de las bazas más trascendentes que podamos imaginar y esta batalla cultural va a marca la diferencia entre plantar cara o ser sometidos", ha destacado.

Por su parte, el secretario de Cultura del PP, Jaime de los Santos, ha asegurado que "ir en contra de la Ley de Amnistía es ir a favor de la convivencia y de la igualdad. Frente al permanente asedio de un gobierno que ni siquiera cree en esta ley".

Por otro lado, ha señalado que "en la batalla cultural hay un pilar fundamental: la igualdad. La izquierda no es más feminista que nadie, solo hay que ver su ley del solo sí es si o su ley trans". "Nuestro deber es construir espacios para que las mujeres tengan todos sus derechos, la historia y la sociedad les debe mucho", ha defendido.

Por otro lado, De los Santos ha sido muy crítico con la acción del Gobierno en materia cultural y le ha acusado de "dar alas al nacionalismo yendo en contra de la propia historia de España". "No es casual que Urtasun hable de la descolonización de los museos, pero no es verdad que en nuestros museos haya una sola pieza que forme parte de esa herencia", ha asegurado. "Pretenden hacer de la leyenda negra del Imperio español un elemento para que los nacionalismos tengan herramientas para odiar España", ha criticado.

La portavoz del PPN en materia de Cultura, Irene Royo, que ha sido la encargada de cerrar el acto. Ha hecho referencia a la "cancelación a través de la corrección política" y que genera, en su opinión, "lo contrario a lo prometido, involución y temor". Ha criticado que tanto la izquierda como los nacionalismos están en la "batalla por aleccionar y dominar el relato, la narrativa del revisionismo sobre cómo corregir y reescribir el pasado". "Y aquí tenemos la batalla por el pasado terrorífico de ETA. Batalla que no podemos dejar de dar por respeto y por dignidad", ha reivindicado.

El presidente de NNGG Navarra, Carlos Jiménez, ha destacado en su intervención la importancia de "dar la batalla cultural todos los días, siempre que se tenga ocasión". Ha reconocido el papel de las fuerzas políticas de izquierda "en la lucha por la justicia social y la igualdad. Sin embargo, creemos firmemente que el progreso y la prosperidad de Navarra no vendrán de políticas que dividen a la sociedad en categorías y enfrentamientos".

Ha finalizado destacando que "esta revolución cultural no trata de dividir, no trata de enfrentar a unos contra otros, trata de explicar, de hacer entender y tender puentes a través del dialogo y la escucha. Debemos ser firmes en nuestros principios, pero abiertos en nuestro enfoque. La política del futuro, la política que Navarra merece, es una política de soluciones, no de confrontaciones; de inclusión, no de exclusion".