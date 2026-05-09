El PPN pide la reprobación de Domínguez ante el "deterioro gravísimo" de la sanidad navarra

Archivo - El presidente del PPN, Javier García. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Navarra (PPN), Javier García, ha anunciado que su formación planteará en el Parlamento foral la reprobación del consejero de Salud, Fernando Domínguez, ante el "deterioro gravísimo" de la sanidad navarra. Una iniciativa que, de salir adelante, "debe llevar implícita la dimisión o cese" del consejero.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en la sede del partido en Tudela, en la que ha pedido a todos los grupos parlamentarios "que de verdad apuestan por un sistema sanitario de calidad", que apoyen la reprobación y dar paso a un "nuevo liderazgo" al frente del Departamento de Salud ante una situación que considera "insostenible".

García ha asegurado que "esto no es una crítica partidista ni una exageración de la oposición", sino "una realidad que están denunciando los propios profesionales sanitarios". "Médicos, especialistas, profesionales de Atención Primaria, de Urgencias, de UCI o de Salud Mental están diciendo lo mismo: así no se puede seguir", ha destacado.

Por otro lado, ha criticado que las listas de espera "continúan disparadas" y ha lamentado que "lejos de mejorar, seguimos empeorando". En este sentido, ha señalado que "las primeras consultas han pasado de 60.990 personas en marzo a 62.197 en abril". "Lo más preocupante es que no existe ninguna perspectiva real de cambio de tendencia. Mientras el consejero no se siente con los médicos está situación solo irá a peor. El sistema está a la deriva", ha advertido.

García ha vinculado la "crisis sanitaria" con "el creciente malestar entre los profesionales médicos". Un conflicto que se inició, ha recordado, en Traumatología y que "se ha extendido prácticamente por toda la sanidad navarra" y "ya afecta a cerca de una veintena de especialidades".

"Los profesionales están absolutamente agotados y desbordados. Llevan años sosteniendo la sanidad navarra a costa de su salud física y mental", ha afirmado. También ha destacado las criticas realizadas por médicos de Atención Primaria, Urgencias o UCI, "que alertan del colapso, la sobrecarga laboral y los riesgos que esta situación puede tener para la calidad asistencial".

"Ya no hablamos solo de condiciones laborales. Estamos hablando de seguridad asistencial y de la salud de todos los navarros", ha advertido.

Javier García ha acusado al consejero Domínguez de "carecer de liderazgo y de autocrítica, como ha dejado claro tantas veces y volvió a evidenciar en el pleno del pasado jueves". "El problema es que el barco está tocado, está haciendo aguas y se acerca peligrosamente al hundimiento", ha señalado. "Navarra necesita un nuevo rumbo en sanidad y un nuevo capitán que sepa reconducir un sistema sanitario que hoy se encuentra absolutamente a la deriva", ha añadido.

Asimismo, ha reprochado al Gobierno foral que, "pese a contar con el presupuesto más alto de la historia, los resultados son cada vez peores" y ha recalcado que "el problema ya no es de recursos, es de gestión. Y la gestión del señor Domínguez está siendo un auténtico fracaso".

El presidente del PPN ha criticado a la presidenta María Chivite por mantener al consejero al frente del departamento "pese al deterioro de la situación". "No entendemos cuántas oportunidades más necesita el señor Domínguez. En cualquier empresa, después de tantos meses de malos resultados y pérdida de confianza, cualquier responsable habría sido cesado hace tiempo", ha subrayado.

Ha resaltado que es Chivite "quien dirige este ejecutivo, que la Sanidad en Navarra esté en declive se debe también a su gestión dentro del Gobierno. Si no sabe liderar a su equipo debería irse".

Finalmente, García ha asegurado que "los navarros están cansados de excusas y propaganda y de un Gobierno más preocupado por sus escándalos y por los líos del Partido Socialista que por solucionar los problemas reales de la gente" y ha reclamado una sanidad pública "eficaz y accesible y que vuelva a ser motivo de orgullo para Navarra".

"Los ciudadanos quieren soluciones, una sanidad donde no tengan que esperar meses para una consulta, profesionales que quieran quedarse porque se les valore y un verdadero diálogo entre el Gobierno y los facultativos", ha concluido.