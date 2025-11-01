El PPN presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de "un gobierno acorralado por la corrupción"

PAMPLONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Navarra ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales de Navarra de 2026, porque no está dispuesto a "validar los presupuestos de un gobierno acorralado por la corrupción".

En un comunicado, el presidente del PPN, Javier García, ha considerado que "estos presupuestos no recogen de manera fidedigna las verdaderas preocupaciones de los navarros, porque es imposible defender los intereses de Navarra cuando la única defensa que le preocupa al Gobierno de Chivite es la suya, ante toda la corrupción que le ahoga".

García ha reconocido que, "aunque esta enmienda a la totalidad podía ser previsible, hemos querido esperar a conocer los presupuestos, por una razón de sentido común". No obstante, ha señalado que "no nos hemos llevado ninguna sorpresa, porque este proyecto presupuestario no hace sino confirmar la línea continuista que lleva siguiendo año tras año el Gobierno de Chivite, cada vez más sometida a los intereses del nacionalismo".

"Estos presupuestos cada día son menos los presupuestos de María Chivite y más los de EH Bildu, como así lo demuestran las negociaciones presupuestarias mantenidas entre socialistas y el partido de la izquierda abertzale y sobre las que sus propios dirigentes han reconocido que en esta ocasión iban a ser aún más exigentes, para posteriormente asegurar que 'todas aquellas propuestas que les han hecho llegar al Gobierno, las han incluido y forman parte del anteproyecto'", ha criticado García.

El presidente del PPN ha advertido de que "esta alfombra roja de Chivite a sus socios presupuestarios de Bildu tiene un alto coste para los navarros, que van a ser una vez más los principales perjudicados por unas políticas sectarias que, lejos de dar respuesta a los intereses y a los problemas de los ciudadanos, buscan como único fin contentar a sus socios para perpetrarse en el poder".