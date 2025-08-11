El precio del turismo usado disminuye en julio un 2,8% en Navarra

PAMPLONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en julio un descenso del 2,8% en el precio del turismo usado respecto al mismo mes de 2024. De media, se pagaron 12.099 euros en la Comunidad foral, mientras que en el conjunto nacional, el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 13.044 euros, un 2,3% más caro que en julio de 2024.

Según han indicado desde la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), en términos mensuales (sobre junio de 2025), el precio de los turismos decrece el 1,4% en Navarra, mientras que en media nacional repite precios.

En los coches más antiguos de segunda mano -superan los 8 años-, el precio medio se situó en Navarra en 9.990 euros, un 4,2% de caída interanual, en contraste con los 10.449 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 4,3%.

En términos mensuales, sobre junio, el precio cae el 5,1% en la comunidad y de media nacional, aumenta el 0,2%. El segmento de los turismo de más de 8 años acumula el 76,2% del total de las ventas en la comunidad, frente al 64% a nivel nacional.

MERCADO NACIONAL

Los turismos de ocasión se encarecen en julio un 2,3% en términos interanuales, con un repunte de las subidas en los dos últimos meses en los que se consolidan los 13.000 euros que se perdieron en mayo. Sin embargo, en términos mensuales, sobre junio de 2025, se mantiene el precio.

En los siete meses del año se han recomprado 1.264.950 turismos en España a un coste medio de 12.980 euros y un incremento del 1,5% en relación con el mismo periodo de 2024.

En el segmento de los más antiguos -más de 8 años- el precio se ha pagado una media de 10.449 euros, con una subida del 4,3% interanual. En términos mensuales, se registra un ligero aumento de un 0,2%. De los 193.933 turismos usados transferidos en julio, el 64% supera los 8 años.

POR CCAA EN TASA INTERANUAL

El turismo de segunda mano sube en doce comunidades autónomas en julio con un rango entre el +5,5% de Castilla-La Mancha y un +0,8% en la Región de Murcia.

En los siete territorios en los que se ha abaratado el coche usado, la mayor caída se ha producido en La Rioja y Navarra, ambas un -2,8%.

En cuanto al precio de mercado de los turismos más de ocho años por CCAA en tasa interanual, en el segmento de los turismos más usados "la disparidad en los precios suele ser mayor", aunque en el mes la subida ha sido generalizada, en 15 de las 17 CCAA. Aragón registra el mayor ascenso, el +8,7%, mientras que Navarra contabiliza un descenso del precio medio del -4,2%.

"El precio de los usados registra un incremento en los dos meses de verano, algo que no sucedió el año anterior. No obstante, las subidas no se producen por igual en un mercado muy heterogéneo como la segunda mano. El cambio de la demanda hacia modelos más jóvenes y de motorizaciones más eficientes medioambientalmente, está generando la devaluación del stock de los comerciantes de unidades con etiqueta B, algunos de ellos premium, que arrastra importantes pérdidas en el sector y dificulta el cambio de coche de muchos españoles por unidades más ecológicas", ha afirmado el presidente de Ancove, Eric Iglesias.