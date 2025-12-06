Premio a tres investigadores de la UPNA por un estudio que vincula riesgos de las empresas y sus previsiones financieras

De izq. A dcha.: Cristina del Río, Elena Ferrer y Francisco José López-Arceiz, en la UPNA. - UPNA

PAMPLONA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres investigadores de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Cristina del Río Solano, Elena Ferrer Zubiate y Francisco José López-Arceiz, han obtenido el Premio de Investigación y Estudio Rafael Termes 2025, otorgado por el Instituto Español de Analistas (IEAF), por el estudio 'The impact of ESG Risk on financial analysts' forecast accuracy' ('El impacto del riesgo ESG en la precisión de las previsiones de las personas analistas financieras'), dotado con 10.000 euros.

El trabajo analiza cómo los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (o ESG, por sus siglas en inglés) influyen en la precisión de las previsiones realizadas por las personas que se dedican al análisis financiero, "un aspecto central para la toma de decisiones de inversión y para la eficiencia de los mercados de capitales". Los resultados del estudio muestran que "un mayor nivel de riesgo ESG se asocia a una menor precisión en las previsiones de las personas analistas financieras".

A diferencia de los estudios previos, centrados principalmente en el desempeño ESG, la investigación incorpora el riesgo ESG como posible fuente de error en las estimaciones. Además de concluir que, "cuanto más incierta es la situación de una empresa en materia ambiental, social o de gobernanza, más difícil resulta anticipar con exactitud sus resultados futuros", análisis adicionales revelan que "una menor calidad en la información no financiera divulgada por las compañías contribuye a aumentar la incertidumbre y limita la capacidad predictiva". El trabajo concluye que "un riesgo ESG no gestionado adecuadamente puede impactar de forma negativa en cómo la empresa es evaluada por los mercados", explican desde la UPNA en una nota de prensa.

Para las personas analistas financieras, el estudio subraya "la necesidad de ajustar los modelos de previsión e incorporar el riesgo ESG como un determinante relevante de la capacidad de predicción de los resultados empresariales". Para reguladores, inversores y empresas, las conclusiones ponen el foco en "la importancia de mejorar la transparencia y la calidad de la información no financiera, especialmente, en lo relativo a riesgos ambientales, sociales y de gobernanza". El trabajo propone también futuras líneas de investigación centradas en la interacción entre riesgo sistémico, divulgación de información no financiera y comportamiento de las personas que trabajan en análisis financiero.

Cristina del Río, Elena Ferrer y Francisco José López-Arceiz, autores de la investigación premiada, pertenecen al área de Economía Financiera y Contabilidad del Departamento de Gestión de Empresas y al Instituto INARBE1 de la UPNA. Sus trayectorias investigadoras abarcan los mercados financieros, las finanzas del comportamiento y las finanzas sostenibles, así como la contabilidad, la información no financiera y el análisis de riesgos ESG. Entre sus líneas de trabajo, se encuentran el comportamiento de las personas que trabajan en análisis financiero, la divulgación de información de sostenibilidad, la inversión socialmente responsable y la medición del desempeño económico, social y medioambiental en los mercados de capitales, en el marco de proyectos competitivos nacionales y autonómicos y con publicaciones en revistas internacionales de referencia.

HOMENAJE A UN PROFESIONAL Y ESTUDIOSO DE LAS FINANZAS

El Premio de Investigación y Estudio Rafael Termes, convocado por el Instituto Español de Analistas (IEAF), está considerado uno de los reconocimientos de mayor relevancia en el ámbito financiero en España. El galardón lleva el nombre de Rafael Termes Carreró (Sitges, Barcelona, 1918-Madrid, 2005), economista, profesor de finanzas e investigador sobre la materia, consejero delegado del Banco Popular y presidente de la Asociación Española de Banca (AEB).

El Instituto Español de Analistas, fundado en 1965, agrupa a personas analistas financieras y profesionales especialistas en el análisis, la gestión de activos, el asesoramiento en inversiones, la financiación de proyectos, la dirección financiera y la investigación académica en la materia. Forma parte de la European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS), que integra asociaciones de catorce países europeos, hecho que confiere a estos premios una destacada proyección internacional dentro de la comunidad financiera europea.

Entre sus funciones, se encuentran ofrecer servicios de apoyo a estos profesionales, contribuir al debate público económico con análisis rigurosos, promover en la sociedad la figura de quienes realizan análisis financiero y certificar la cualificación profesional en el sector.