El presidente del Consejo Social de la UPNA dice que la Aneca aún no ha respondido sobre el grado de Medicina

Publicado 29/01/2019 11:31:39 CET

PAMPLONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Joaquín Ansa, ha explicado este martes en el Parlamento que "a fecha de hoy no tenemos noticias de haber recibido respuesta por parte de la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)" sobre el grado de Medicina, que está previsto implantar en el centro el curso que viene.

Ansa ha comparecido en la comisión de Educación del Parlamento de Navarra y ha señalado que la Universidad envió la memoria elaborada sobre el grado de Medicina a la Aneca el pasado 21 de noviembre y ha precisado que "a fecha de hoy no tenemos noticia de ninguna respuesta".

Ha defendido el presidente del Consejo Social que, sobre este grado, "una serie de personas han trabajado y me consta que han trabajado duro" en el desarrollo de Medicina.

Se ha referido a otro grado que dará comienzo en el curso 2019-20, el de Psicología, y ha expuesto que el 30 de octubre el Consejo Social informó favorablemente de la implantación del grado, adscrito a la facultad de Ciencias de la Salud, un grado que, ha dicho, "era de los más demandados".

En cuanto al grado de Historia y Patrimonio, ha indicado que el pasado 25 de octubre la Universidad envió a la Aneca la memoria del grado y el 30 de noviembre recibió de vuelta el informe provisional de verificación con unas exigencias. Así, ya el 21 de diciembre fue enviado de nuevo a la Aneca donde se encuentra en este momento.

Ansa ha explicado, en su intervención, que "la UPNA tiene una situación financiera muy saneada" y ha indicado que el nivel de ejecución del Plan Estratégico, que data de 2016, ahora en mitad del periodo, es "alto", "entre el 60 y el 70 por ciento".

Ha afirmado que "tenemos una Universidad Pública saneada, bien gestionada, que va a más, más alumnos, más investigación, más transferencia de tecnología" y ha añadido que es "una Universidad dinámica que contribuye de manera destacada al desarrollo económico y social de Navarra". "Merece todo el apoyo de las instituciones y de

los navarros", ha expuesto.

NUEVAS TITULACIONES

Ansa ha precisado sobre las nuevas titulaciones que el 22 de diciembre de 2017 el Consejo Social informó favorablemente de Ingeniería Biomédica, de Ciencias, de Ciencias de Datos y de Biotecnología, para los que se han ofertado 25 plazas de cada grado "con tendencia a llegar a 50".

Según ha detallado, las preinscripciones cubrieron las plazas y "en todos los grupos ha sido una demanda superior". Así en el caso de Ingeniería Biomédica las preinscripciones son 111; en Ciencias, 34; en Ciencias de Datos, 47 y en Biotecnología, 152.

Sobre la Fundación Universidad-Sociedad, ha señalado que los objetivos clave para 2018 eran "gestionar 1.456 convenios de prácticas, impartir 1.455 acciones formativas (con 14.447 horas para 5.000 usuarios) y conseguir una inserción laboral del 65 por ciento de los participantes en prácticas para titulados". "Los objetivos han sido cumplidos", ha comentado.

Finalmente, Ansa ha indicado que "parece este año sale a licitación la reforma" de las Salesas y que "en 2020 puede haber una sede de la UPNA en ese lugar".

El socialista Carlos Gimeno ha manifestado en el PSN "estamos a favor del grado de Medicina pero con garantías y de calidad". Ha criticado que "no se nos remite información" sobre la implantación de este grado por parte de Educación y ha señalado que "estamos en el derecho de esta información".

Desde UPN, Alberto Catalán ha indicado que "nos llama la atención que ni en el plan plurianual de financiación de la UPNA ni en el plan estratégico no se hace referencia al grado de Medicina". Ha criticado que es "inadmisible la postura del departamento de Educación a la hora de facilitar información y transparencia, que no nos facilita" y "pedimos su mediación".

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aramburu ha señalado que "un hito es la firma del convenio de financiación plurianual de 2018-2020" y ha destacado "los beneficios de este convenio". Ha hablado también del "éxito de matrícula de los nuevos grados, lo que refleja que estaban bien pensados". Ha esperado el nuevo grado de Medicina para el curso 19-20.

Miren Aranoa, de EH Bildu, ha señalado que en la UPNA "faltan humanidades, enseñanzas artísticas..." porque también "define a una Universidad el mundo del pensamiento". "Se le ha pedido que haga de mediador con el Gobierno y estoy perpleja y no le corresponde, no me parece responsable", ha expuesto.

La representante de Podemos-Orain Bai Tere Sáez ha comentado que "nos alegramos de los nuevos grados" y ha coincidido también en potenciar las humanidades. Ha pedido que no quede en "saco olvidado" el grado de Medicina y ha destacado que "una de las funciones del Consejo es cómo garantiza que toda la sociedad tenga los mismos derechos para todos para acceder a la Universidad".

El parlamentario del PPN Javier García ha señalado que "poco apoyo económico vemos para poner en marcha el grado de Medicina, no se si no hay voluntad o no hay economía". Ha criticado "falta de transparencia del Gobierno para dar información necesaria a los grupos y pedimos ese apoyo al Consejo".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha preguntado "si desde el Consejo Social se podría contribuir a que la Universidad respondiera a los problemas sociales más importantes, laborales, sociales...".