Prisión comunicada y sin fianza para al autor de un apuñalamiento en Pamplona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona ha decretado prisión comunicada y sin fianza para un varón de 25 años, autor de un apuñalamiento el pasado viernes en la capital navarra, por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

La Policía Municipal de Pamplona detuvo este viernes a un varón de 25 años por apuñalar a otro de 23 años en la zona de Beloso, en la capital navarra. La detención se produjo a las 12.20 horas.

La víctima, un joven de 23 años, fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra donde permanece ingresado y su estado es grave.