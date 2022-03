El programa DNA Danza Contemporánea de Navarra amplía sus exhibiciones y llega a 16 localidades de la Red de Teatros

PAMPLONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa DNA Danza Contemporánea de Navarra - Nafarroako Dantza Garaikidea (DNA 2022) regresa el próximo domingo, 3 de abril, ampliando su propuesta con 16 exhibiciones artísticas en distintas localidades de toda la Comunidad foral, el doble de las realizadas el año pasado.

La programación, organizada por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana y la Fundación Baluarte, se prolongará hasta el próximo mes de octubre y contará con la participación de ocho compañías de danza contemporánea. Además de las 16 exhibiciones, se realizarán cuatro residencias artísticas; varias actividades de mediación; residencias técnicas; un flashmob con centros educativos; actividades dentro del proyecto transfronterizo Atalak y una colaboración, por primera vez, con el Museo Universidad de Navarra, entre otras actividades.

Los escenarios elegidos para su desarrollo son los siguientes: Alsasua; Ansoáin; Aoiz; Castejón; Corella; Estella; Etxarri Aranatz; Lesaka; Murchante; Noáin; San Adrián; Sangüesa; Tafalla; Viana; Villava y Zizur Mayor, todos ellos integrantes de la Red de Teatros de Navarra, cuyos ayuntamientos colaboran en el programa.

El director general de Cultura - Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía; el alcalde de Ansoáin, Ander Oroz; y Marisol Martínez Caspe, jefa de Sección de Programas Artísticos y Difusión del Departamento de Cultura y Deporte, han presentado esta mañana todos los detalles de esta edición en el Teatro de Ansoáin. Los han acompañado los artistas Becky Siegel, que forma parte la residencia artística de este año, y Lucía Burguete, de la compañía Qabalum, protagonista de una de las exhibiciones de esta edición.

DNA es un programa artístico cuya finalidad es la promoción de la danza contemporánea y las artes del movimiento en todo el territorio de la Comunidad Foral, que apuesta por las residencias de creación e investigación como herramientas para trabajar la cohesión del sector y su acercamiento al público, ha informado el Ejecutivo.

De este modo, la actual edición ofrece a los profesionales de la danza la oportunidad de realizar, durante cuatro semanas, residencias creativas y de investigación en espacios de la Red de Teatros de Navarra. En el transcurso de su estancia, protagonizan también actividades de mediación con los públicos de cada localidad y encuentros para la reflexión.

Por otro lado, las compañías participantes en las residencias del pasado año ofrecerán el fruto de su trabajo en 16 exhibiciones, en otros tantos espacios de la citada Red. Los estrenos de dichas obras irán precedidos de una residencia técnica de una semana de duración que se desarrollará en la misma sede en la que se estrenarán las creaciones fruto de DNA 2021. Además, realizarán actividades de mediación.

La programación se complementará con actividades encaminadas a fortalecer la conexión de la danza con el territorio en colaboración con entidades y personas que trabajan en el objetivo común de valorar la danza contemporánea y las artes del movimiento en Navarra.

CUATRO RESIDENCIAS

El proyecto 'Erre al cubo' de Andrea Irurzun abrirá el 18 de julio las residencias artísticas de la actual edición en el Centro Cultural de Noáin.

A partir de entonces, Castejón, Etxarri Aranatz y Aoiz acogerán entre julio y agosto los procesos creativos de los proyectos 'Nik·Eu', de Sayoa Belarra; 'Together to get there', de Akira Yoshira; y 'EveryOne', de Becky Siegel, respectivamente.

En las localidades que acogen las residencias, las compañías realizan actividades de mediación con la población con el objetivo de fomentar la danza contemporánea en todo el territorio. Estas actividades pueden ser talleres, charlas, conferencias o encuentros, entre otras. Por último, el público local disfrutará del estreno de la obra trabajada en estas estancias creativas al finalizar la residencia.

EXHIBICIONES

DNA 2022 propone, además, una muestra de las obras fruto del trabajo de las residencias de creación que se desarrollaron en la pasada edición, y que tendrán lugar entre los meses de abril y mayo.

Qabalum será la primera en mostrar su obra 'La medida que nos ha dividir', el próximo domingo 3 de abril en la casa de cultura de San Adrián. A lo largo del mes, la compañía repetirá la actuación en el centro cultural de Noáin el viernes 22; en el centro cultural Sarasate de Castejón el sábado 23; el teatro de Ansoáin el viernes 29; y finalizará su ciclo el viernes 6 de mayo en el centro cultural de Corella.

'Los perros' es la creación desarrollada el pasado año en la residencia de Led Silhouette, que podrá disfrutarse en la casa de cultura Harriondoa de Lesaka el 17 de abril; el centro cultural Iortia de Alsasua el 30 de abril; el centro cultural Los Llanos de Estella el 7 de mayo; y el centro cultural Tafalla Kulturgunea el 8 de mayo.

Por otro lado, la compañía Zuk Dance presentará 'Yerma' el 22 de abril en la casa de cultura de Zizur Mayor; el 29 de abril en la casa de cultura de Viana; el 30 de abril en el auditorio del Carmen de Sangüesa; y el 1 de mayo en la casa de cultura de Murchante.

Finalmente, la artista 0 8 Luz-Ghislaine representará 'Los sonidos del cuerpo' como proyecto de mediación en los siguientes espacios: 20 y 21 de abril en la casa de cultura de Etxarri Aranatz; 3 y 6 de mayo en la casa de cultura de Villava; y 7 y 8 de mayo en la casa de cultura de Aoiz.

Las entradas para las exhibiciones cuestan 6 euros y se podrán adquirir en las taquillas o páginas web de cada uno de estos espacios escénicos. Como lleva haciéndose desde el año pasado, las compañías podrán desarrollar una residencia técnica de producción, de una semana de duración, en la misma sede en la que se estrenarán las creaciones (San Adrián, Lesaka y Zizur Mayor).

NOVEDADES Y OTRAS ACTIVIDADES

En esta nueva edición, DNA ha reforzado el calendario de actividades surgidas de la colaboración con otras entidades. Como novedad, el Museo Universidad de Navarra ha incluido 'Yerma', dentro de su ciclo Museo en Danza, que se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre. En concreto, 'Yerma' se representará el día 29 octubre. "Es un paso más de apoyo hacia nuestros y nuestras artistas en la difusión de sus propuestas creativas", señalan desde la organización.

Por otro lado, vuelven este año los talleres. El 12 de abril, la Escuela de Danza de Navarra acogerá varias sesiones con Led Silhouette; y el 29 de abril, los profesores de la Asociación Haizea recibirán una 'Terapia Gestalt aplicada a la danza' de Zuk Dance.

Ese mismo día, coincidiendo con el Día Internacional de la Danza, el alumnado de los centros que ofrecen Bachillerato de artes escénicas, IES Alaitz y Escuela de Arte de Corella, realizará un flashmob (acción organizada, colectiva, que se realiza en un lugar público y durante un breve espacio de tiempo) de danza contemporánea. El vídeo se podrá visualizar en las redes de Cultura Navarra y en la web del programa DNA.

ATALAK

La edición 2022 de DNA contempla, además, la exhibición de las experiencias creativas generadas dentro del proyecto transfronterizo de danza contemporánea Atalak, generado por Dantzaz, en el que participan como socios Fundación Baluarte (en representación del Gobierno de Navarra), el CCN Malandain-Ballet Biarritz, Gipuzkoako Dantzagunea, Tabakalera y la Red de Teatros de Vitoria-Gasteiz.

Este programa ofrece posibilidades de desarrollo profesional a los profesionales de la danza en el territorio de la eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra. Así, en DNA 2022, el 8 de abril se podrá disfrutar de una muestra del laboratorio de experimentación 'Perspectivas', en el Museo de Navarra, además de la producción coreográfica 'Quo', de Hilde Koch, el 15 de mayo en la sala de cámara de Baluarte, y un laboratorio de la bailarina afincada en Navarra Inés Aubert, que tendrá lugar en San Adrián el 10 de junio.