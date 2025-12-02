Programado un corte de tráfico este jueves en la N-121-A, en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz

Archivo - Obras en Belate. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-121-A, en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz, permanecerá cerrada este próximo jueves, 4 diciembre, desde las 8 hasta las 18 horas en la calzada sentido sur, en dirección Irún a Pamplona.

El tráfico rodado en dirección Pamplona a Irun (sentido norte) se mantendrá sin afecciones, según han informado desde el Gobierno foral.

El tráfico en sentido Pamplona, se desviará por la NA-1210 (Puerto de Belate), a partir del enlace del punto kilométrico 35, (zona norte del túnel de Almandoz) hasta el enlace del punto kilométrico 27 (zona sur del túnel de Belate).