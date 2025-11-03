Programado un corte de tráfico este martes en la N-121-A, en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz

Archivo - El Gobierno de Navarra autoriza la modificación del presupuesto de las obras de duplicación de Belate - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-121-A, en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz, permanecerá cerrada este martes, día 4 de noviembre, desde la 8 a las 17.30 horas en la calzada sentido Pamplona a Irun. Se mantendrá el tráfico rodado en el sentido Irun a Pamplona.

El tráfico en sentido Irun se desviará por la carretera NA-1210, puerto de Belate, a partir del enlace en el punto kilométrico 27, zona sur del túnel del Belate, según ha informado el Gobierno foral en una nota.