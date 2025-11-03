Programado un corte de tráfico este martes en la N-121-A, en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz

Archivo - El Gobierno de Navarra autoriza la modificación del presupuesto de las obras de duplicación de Belate
Archivo - El Gobierno de Navarra autoriza la modificación del presupuesto de las obras de duplicación de Belate - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: lunes, 3 noviembre 2025 12:18

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-121-A, en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz, permanecerá cerrada este martes, día 4 de noviembre, desde la 8 a las 17.30 horas en la calzada sentido Pamplona a Irun. Se mantendrá el tráfico rodado en el sentido Irun a Pamplona.

El tráfico en sentido Irun se desviará por la carretera NA-1210, puerto de Belate, a partir del enlace en el punto kilométrico 27, zona sur del túnel del Belate, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado