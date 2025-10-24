El PSN acusa a UPN de "deslealtad" por "filtrar" el documento sobre urgencias rurales, un "borrador de trabajo interno"

PAMPLONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSN ha acusado a UPN de "deslealtad" al "filtrar un borrador de trabajo interno" del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra sobre la reorganización de los servicios de urgencias rurales (SUR).
En una nota de prensa, la portavoz socialista en Salud, Maite Esporrín, ha criticado que "UPN ha traicionado la confianza y ha roto las reglas básicas del diálogo político, utilizando un documento de trabajo para hacer oposición a golpe de titular".
Así se han pronunciado desde el PSN después de que la parlamentaria de UPN Leticia San Martín afirmase este viernes en rueda de prensa que dicho borrador contemplaba el cierre de servicios de urgencias en 11 centros de salud.
Esporrín ha añadido que el PSN "desconocía que UPN tuviera acceso a dicho documento", ya que "formaba parte del trabajo compartido entre el Departamento de Salud, los socios de gobierno y EH Bildu, como socio presupuestario".
Los socialistas consideran que la actuación de UPN "demuestra su incapacidad de actuar con responsabilidad y sentido institucional". "Cuando se les da la oportunidad de participar en la construcción de consensos, la devuelven con deslealtad y ruido político", ha indicado Esporrín.
Los socialistas han incidido en que el documento filtrado "no es ni mucho menos una propuesta definitiva, sino un borrador de trabajo abierto al debate y a la mejora, en el que se estaban analizando distintas alternativas".
El PSN ha apuntado que "la actual configuración de las urgencias rurales necesita una actualización, pero la propuesta inicial del departamento de salud era un documento con muchas aristas en el que no se habían alcanzado todavía consensos y que requería de seguir trabajando con rigor y diálogo".
Esporrín ha insistido en que su compromiso es "trabajar por una atención sanitaria de calidad, escuchando a los municipios y buscando el máximo consenso, no utilizando los servicios públicos de una manera partidista".