El PSN afirma que las medidas fiscales están "en su inmensa casi totalidad acordadas" y espera "pronto" un acuerdo

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha afirmado este lunes que "la inmensa casi totalidad" de la ley de medidas fiscales está "acordada" entre los socios presupuestarios (PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y ha asegurado que "falta algún fleco, nada más". Unzu ha confiado en cerrar "pronto" el acuerdo, que se esperaba haber alcanzado para el pasado viernes, 7 de noviembre.

Ni la portavoz socialista ni el resto de fuerzas que están negociando han querido dar detalles sobre los motivos que impiden cerrar el acuerdo.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu ha señalado que, "como todas las negociaciones, por nuestra parte no vamos a señalar ni a determinar dónde" están las dificultades "porque eso no ayuda a llegar a un buen acuerdo". "En todo caso seguimos trabajando y somos absolutamente optimistas con que Navarra pueda tener esa ley de medidas fiscales, que está en su inmensa casi totalidad acordada y falta algún fleco, nada más", ha indicado.

Unzu ha circunscrito la falta de acuerdo a "diferencias de criterio en alguna cuestión técnica, nada más, y esperamos que llegue a buen puerto pronto, horas o días, pero pronto".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha asegurado que "afrontamos una negociación compleja; eso para quienes piensan desde fuera que todo está hecho de antemano". "No es fácil, son diferentes los puntos de vista y se trata de encontrar un punto de encuentro. Como en todas las negociaciones, probablemente el acuerdo final al cual esperamos llegar no va a ser la foto ideal ni para EH Bildu, ni para PSN, ni para Contigo-Zurekin, ni para Geroa Bai, pero confío en que este trabajo intenso que estamos llevando a cabo en la mesa de fiscalidad pueda verse reflejado en un acuerdo", ha señalado.

Aznal ha indicado que la negociación "requiere de discreción, que es la mejor forma de trabajar, y yo soy muy optimista" de que se pueda alcanzar un acuerdo.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que "seguimos negociando y seguimos trabajando" en la ley de medidas fiscales y ha asegurado que "hay un importante nivel de acuerdo". "Geroa Bai propuso al inicio de estos trabajo medidas que se ven respaldas y que son conocidas", ha asegurado, para señalar "una medida, que es la más importante desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, que es la modificación del IRPF de rentas medias y bajas, tanto para trabajadores por cuenta ajena como autónomos, que afectaría a más de 300.000 contribuyentes".

El parlamentario ha afirmado que "en todas las negociaciones surgen momentos de más o menos enquistamiento, estamos en un momento en el que hay que cerrar el conjunto general de las medidas y somos cuatro, tenemos que llegar a un punto en el que todos en esta globalidad estemos satisfechos". Azcona ha asegurado que hay un nivel "importante de consenso en medidas como la del IRPF o en otras medidas que ya han sido publicadas y vamos a trabajar para que ese acuerdo se lleve a cabo en las próximas horas o días, como mucho".

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha destacado que "se siguen negociando las medidas fiscales, como se han negociado todos los años, para poder alcanzar un acuerdo entre todos los socios, igual que se ha hecho en Presupuestos". "Cada acuerdo conlleva una negociación", ha afirmado.

Sin embargo, no ha ofrecido detalles sobre dónde están las dificultades para alcanzar un acuerdo. "Las negociaciones se deben producir con discreción y en un marco de confianza, así que a mí me permitiréis que guarde la debida confidencialidad que deben regir las negociaciones si queremos que éstas lleguen a buen puerto", ha indicado a los medios de comunicación.

López ha afirmado que la "voluntad" de su grupo es "llegar a una reforma que blinde los derechos de la ciudadanía y mejore la progresividad del sistema, y estamos trabajando día y noche para lograr que esa sea la dirección de la ley de medidas fiscales".

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que la ley de medidas fiscales "se ha convertido en un caballo de batalla de los grupos que apoyan a este Gobierno, y va a terminar señalando quién es el que más peso político tiene". "A mí me suena a mucha palabrería, mucha escenificación", ha señalado.

Esparza se ha mostrado "seguro de que EH Bildu va a tener un peso específico en la política fiscal, de la misma forma que lo ha tenido desde el principio". "Quieren aumentar la presión fiscal al conjunto de las empresas, a la actividad económica en esta comunidad, y quieren aliviar, yo creo que a una parte muy pequeña de la sociedad navarra, en el IRPF. Estamos hablando de familias que, por lo que ha trascendido, a partir de 30.000 euros, parece que son la gente rica en esta tierra y no van a verse beneficiadas", ha indicado.

En ese sentido, Javier Esparza ha recordado que UPN planteó "una modificación del IRPF para que las personas que ganaran menos de 19.000 euros no pagaran IRPF en Navarra y todo estos que son súper progresistas votaron en contra, y presentamos una propuesta fiscal para que los jóvenes menores de 30 años que ingresaran menos de 30.000 euros no pagaran IRPF y también los súper progresistas votaron en contra".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha indicado que la falta de acuerdo entre los socios presupuestarios "no puede ser una excusa para no hacer nada en materia fiscal, para paralizar una vez más las reformas fiscales". "No sabemos qué hay de teatro y de realidad, pero las medidas fiscales tienen que llegar a Navarra. Desde que iniciamos la legislatura, estamos pidiendo esta reformas y lejos de acometerlas, se han ido retrasando", ha señalado, para criticar que Navarra es "un infierno fiscal".

Irene Royo ha destacado que el problema que "subyace" en esta falta de acuerdo es que, "si ya cuando empezó la legislatura este era un Gobierno débil, que dependía de Bildu, con la comisión de investigación -sobre adjudicaciones públicas-, este Gobierno se está convirtiendo cada día en más débil y más dependiente de Bildu".