El PSN de Ansoáin critica la permisividad del Ayuntamiento con un acto de Sare y Etxerat

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Ansoáin ha manifestado este lunes su rechazo a la celebración de un vermut y una comida organizados el pasado 8 de julio por Sare y Etxerat en el patio del colegio público Ezkaba a favor de los presos de ETA y ha criticado la "permisividad" del equipo de Gobierno municipal.

Los socialistas han señalado en una nota que este acto, "además de atentar contra la memoria de las víctimas del terrorismo, se desarrolla sin la preceptiva autorización de Alcaldía, que no se firma hasta el 28 de julio, veinte días después de su celebración". "El mismo día de la Junta de Portavoces ya exigimos explicaciones sobre este acto, además el 9 de julio lo denunciamos públicamente en redes sociales y solicitamos por escrito la documentación oficial al Ayuntamiento", ha afirmado el portavoz socialista, Iván Cacho.

Según ha continuado explicando, "posteriormente, registramos una moción para el siguiente pleno con el objetivo de exigir responsabilidades y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse".

En este sentido, los socialistas consideran "injustificables" las declaraciones de UPN en las que acusan al PSN de blanquear. "Quien primero denunció este acto fuimos nosotros, quienes pedimos transparencia y quienes hemos trasladado la cuestión al pleno municipal. No vamos a aceptar lecciones de quienes llegan tarde a la denuncia, intentan distorsionar la realidad y no están presentes en la actividad municipal diaria", ha afirmado Iván Cacho.

Por otro lado, el PSN de Ansoáin ha subrayado que "las personas presas, exiliadas y deportadas mencionadas en el acto están condenadas por colaboración o pertenencia a ETA, incluyendo delitos de sangre". "Presentar este encuentro como popular o festivo es una ofensa a las víctimas y un atentado contra la convivencia democrática. La memoria y la dignidad no pueden estar al servicio de intereses partidistas ni de juegos de oposición", ha añadido.

Tras ello, el grupo municipal socialista ha rechazado "la cesión de un espacio municipal para este acto sin autorización previa" y ha criticado "la utilización del contexto festivo de San Fermín, ajeno a la competencia del municipio, para encubrir un homenaje a condenados por terrorismo".

Al mismo tiempo, ha mostrado su "apoyo explícito y firme a las víctimas" y ha exigido al equipo de Gobierno "transparencia, respeto y un compromiso real con la convivencia". "El PSN demuestra con hechos que está del lado de las víctimas y de la convivencia. Lo hemos hecho desde el minuto uno. Blanquear es mirar hacia otro lado, y eso lo hacen otros, no nosotros", ha señalado Cacho.