El PSN anuncia que reprobará a Maya al no apoyar los dos diputados de UPN la reforma laboral

Maite Esporrín carga contra los regionalistas y dice que "se les tenía que caer la cara de vergüenza"

PAMPLONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha anunciado este jueves que va a apoyar las propuestas de reprobación del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, presentadas por EH Bildu y Geroa Bai, después de que los dos diputados de UPN no hayan apoyado la reforma laboral en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno de España y UPN habían pactado el apoyo de los regionalistas a la reforma laboral y, en virtud de ello, el PSN se comprometía a no reprobar al alcalde de Pamplona por unas declaraciones sobre menores extranjeros no acompañados y a aprobar unas modificaciones presupuestarias en el pleno del Ayuntamiento de este jueves.

El PSN ha apoyado esta tarde las modificaciones presupuestarias y posteriormente se ha producido la votación en el Congreso, donde los dos diputados de UPN no han acatado la decisión del partido.

Al conocer la votación, Maite Esporrín ha afirmado que en UPN "no son de palabra" y ha anunciado que apoyaría la reprobación del alcalde. "Nos arrepentimos de creer en su palabra. ¿Hasta dónde van a llegar, señores de UPN? Se merecen cualquier cosa. ¿Cómo se puede engañar de esta manera? No le íbamos a reprobar porque ese era el compromiso, no podemos hacer más señales de lealtad, ya basta de tomar el pelo, se les tenía que caer la cara de vergüenza. Nos ha dejado en situación vervozgas", ha indicado.