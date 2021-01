PSN cree que hay que "retocar" la reforma del mapa local y EH Bildu dice que es "válida" y "hay que desarrollarla"

PAMPLONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reforma del mapa local aprobada al final de la legislatura pasada genera distintas visiones en los partidos del Parlamento foral y así mientras que el PSN dice que hay que "retocarla", EH Bildu defiende que es "válida" y que "hay que desarrollarla".

En declaraciones a los medios, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha indicado que, "lo primero, el PSN se tiene que poner de acuerdo, se tiene que aclarar, el PSN decía que había que derogar la ley que se aprobó, pero ha llegado esta legislatura y como Bildu le da la Presidencia del Gobierno vota en contra de una propuesta de derogación que planteamos nosotros".

"Ahora año y medio después, el consejero del ramo dice que no se puede implementar la reforma de la Administración Local en Navarra, ¿no se ha enterado en año y medio?", ha preguntado Esparza, quien ha señalado que "no salgo de mi asombro". "La incapacidad de este Gobierno es absoluta", ha dicho, para afirmar que "no vamos a apoyar un mapa local con Bildu". "Que se aclare el Gobierno y cuando sepa qué quiere hacer que nos lo traslade", ha expuesto.

El socialista Ramón Alzórriz ha señalado que "es evidente que para el PSN sí hay que retocar y remodelar la reforma del mapa local" y ha expuesto que "es una de las discrepancias que tenemos en el acuerdo de legislatura". "Habrá que dialogar, negociar, consensuar y acordar", ha dicho.

Según ha continuado, "no se trata ni de derogarla en su totalidad ni de dejarla como está sino de retocarla para que sea una ley útil para los municipios de Navarra y eficaz".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha indicado que "hay que llegar a desarrollar normativamente la norma; que en ese proceso el Gobierno nos proponga al Parlamento algún tipo de ajuste, lo veremos". "Pero en este momento la reforma está detallada en el cumplimiento de lo que la pasada legislatura deviene para llegar a la total implantación", ha comentado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha manifestado que se trata de una ley "válida" y que "si el Gobierno tiene interés de hacer alguna modificación tendrá que decir por qué". "Hemos registrado una pregunta para que diga el consejero en qué es inaplicable la reforma", ha dicho, para exponer que "hace falta voluntad política para desarrollar la ley". "Quedó pendiente lo que tiene que ver con la financiación de las entidades locales. Es una ley que hay que desarrollar, el Gobierno está incumpliendo el precepto para su desarrollo", ha añadido.

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha señalado que "es un marco al que hay que incorporar nuevos desarrollos normativos respecto a financiación, competencias...". "Hay un debate en el seno de la coalición y todavía lo estamos teniendo", ha afirmado.