El PSN defiende que el debate sobre la transitoria cuarta debe abordarse "en el seno de las instituciones navarras"

Esther Iso, secretaria de Organización del PSN. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha criticado la enmienda presentada por UPN en el Congreso de los Diputados para derogar la disposición transitoria cuarta de la Constitución. Una medida, ha advertido, que pone "en riesgo" el autogobierno navarro al abrir la puerta, ha dicho, a que se puedan modificar asuntos que afectan a Navarra "sin contar" con la Comunidad foral. Frente a ello, ha defendido que el debate sobre la transitoria cuarta debe abordarse "en el seno de las instituciones navarras".

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Iso ha criticado que UPN "vuelve a desempolvar la transitoria cuarta". Un debate, ha afirmado, que "no responde a la realidad de la ciudadanía, sino que demuestra que su proyecto vive más en el pasado que en construir un futuro". Asimismo, ha señalado que los regionalistas "podrían haber aprovechado la ocasión" para anunciar su postura en el Congreso de los Diputados con la ley del profesorado del PAI. "Pero eso sería hacer frente a un debate de interés para la ciudadanía. Y ya sabemos que UPN ahí no está", ha remarcado.

Esther Iso ha defendido que "nada que afecte a Navarra se debe decidir sin Navarra. Parece obvio, pero para UPN parece que no lo es". Ha criticado que la propuesta de los regionalistas plantea "una modificación unilateral desde el Congreso de los Diputados sin contar con Navarra, ignorando su singularidad foral y rompiendo el principio de bilateralidad".

Ha advertido de que, de esta manera, "abrimos la puerta a un precedente peligroso porque si se acepta que se pueden cambiar y se pueden modificar cuestiones que afectan a Navarra sin contar con ella, estamos poniendo en riesgo el conjunto de nuestro autogobierno". Ha considerado que es "contradictorio que un partido que se define como foralista" esté "poniendo en riesgo una cuestión que va contra las bases mismas de nuestro régimen foral".

Frente a ello, Iso ha defendido que "cualquier debate sobre la transitoria cuarta debe abordarse, en primer lugar, en el seno de las instituciones navarras, buscando el mayor consenso posible". En segundo lugar, ha continuado, "debe formar parte de un debate muchísimo más amplio y sosegado sobre el modelo territorial que queremos para España" con el horizonte de "avanzar en una España federal" que "refuerce la cooperación, que reconozca la pluralidad y que garantice el respeto de nuestro autogobierno foral".

Esther Iso ha opinado que la disposición transitoria cuarta, "por su propia naturaleza, podría haber perdido razón de ser". Pero ha insistido en que "este no es un debate de decisiones unilaterales, sino un debate para el acuerdo político y social de Navarra".

Frente a las críticas del portavoz de UPN, Javier Esparza, que el lunes dijo que la dirección del PSN "no es de fiar" por abstenerse en una declaración institucional para pedir la derogación de la transitoria cuarta, Iso ha replicado que "tiene cuanto menos guasa" que lo diga alguien que, siendo presidente del partido, tuvo "dos tránsfugas que rompieron el acuerdo de la reforma laboral".

"Al PSN no nos maneja nadie. Tomamos nuestras propias decisiones, preguntamos a nuestra militancia y escuchamos a la ciudadanía", ha subrayado, para destacar el compromiso de su partido con "una Navarra abierta, plural, solidaria y con un autogobierno fuerte".

EL SUPERÁVIT PARA LA CLIMATIZACIÓN DEL HUN Y URGENCIAS DE TUDELA

Por otro lado, Iso ha puesto en valor en acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y foral por el cual Navarra podrá destinar a inversiones su superávit de 2024. Una "muy buena noticia" porque, ha recordado, hasta ahora, el superávit de la Comunidad foral "principalmente había que destinarlo a amortizar deuda". "Esto es posible porque Navarra ha hecho las cosas bien. Tenemos una de las deudas más bajas del país, lo que demuestra es una gestión responsable y rigurosa de las cuentas públicas", ha destacado.

En este sentido, la apuesta del PSN, en su negociación sobre el uso de estos fondos con sus socios, será destinarlo a seguir avanzando en las obras de climatización del Hospital Universitario de Navarra y a lanzar la licitación del proyecto de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela. "Dos demandas históricas ampliamente compartidas por profesionales y ciudadanía" y que buscan "garantizar unas condiciones dignas tanto para pacientes como para trabajadores", ha resaltado Iso.

La socialista ha subrayado que este es "un ejemplo claro de cómo convertir una buena gestión económica en bienestar real para la ciudadanía".

RECHAZO A LA "VIOLENCIA" DURANTE LA HUELGA GENERAL

Preguntada sobre la huelga general celebrada este martes, 17 de marzo, para reivindicar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Navarra, Iso ha indicado que "las reivindicaciones y huelgas siempre son legítimas pero nunca desde la violencia que tuvimos que vivir ayer y la intromisión que vivieron nuestro comerciantes".

Rechazaba de esta manera algunos altercados que se registraron a lo largo de la jornada por parte de personas que participaban en la jornada de paro.

En cuanto a la reivindicación de la huelga, ha dicho que el PSN "no avala un SMI propio para Navarra" al entender que el SMI "debe ser a nivel estatal y después está la negociación colectiva con los sindicatos para ir mejorando esos salarios en sectores y las propias empresas".