PSN dice que el socialismo navarro "respalda" el camino emprendido y Na+ ve "malo" que Chivite lidere el partido

PAMPLONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha manifestado este lunes que "el socialismo navarro ha hablado" este fin de semana en el Congreso del partido y "respalda el camino emprendido hace dos años y medio". Navarra Suma ha felicitado a Chivite por su reelección al frente del partido, pero ha señalado que "es malo para Navarra tener al frente del partido a una persona que ha mentido y que ha abandonado a sus electores, tomando un camino que no tiene retorno".

En declaraciones a los medios de comunicación, Alzórriz ha señalado que "el socialismo navarro ha hablado, los socialistas han dicho muy claramente que respaldan la gestión que ha hecho su dirección, a la secretaria general María Chivite y que respaldan el camino emprendido hace dos años y medio y que por tanto es el camino que no vamos a abandonar y que vamos a continuar, liderando un Gobierno progresista, feminista, que mira por los navarros y por las navarras".

Según ha indicado, "pese a los agoreros y a esos como Javier Esparza que dicen que hay socialistas que no están de acuerdo con la línea de su partido, el socialismo navarro está unido y apuesta por lo que la dirección anterior y la nueva refrendada por el congreso avalan".

En este sentido, ha afirmado que "se acaban los malos augurios de algunos y tanto la militancia socialista como la dirección federal respaldan a la presidenta María Chivite y respaldan la línea de nuestro partido". "Estamos en un momento positivo, ilusionante, en el que los socialistas sólo pensamos en la recuperación de las personas, en una salida justa de la crisis pandémica y en una recuperación de la Comunidad para que sea lo más justa posible y que llegue a los más desfavorecidos", ha añadido.

Alzórriz ha señalado que "estamos empeñados en sacar los nuevos Presupuestos para el Gobierno de Navarra, que son para la ciudadanía, para mejorar, vertebrar nuestro territorio y darle un futuro de ilusión y esperanza que es lo que esperan los ciudadanos". Ha defendido así "unidad política y unidad social para seguir avanzando".

Preguntado por si EH Bildu podría pasar a formar parte del Gobierno, el portavoz socialista ha manifestado que están "muy cómodos" con la composición actual del Gobierno. "Siempre hemos dicho que Bildu tiene todavía un recorrido ético importante que realizar antes de entrar a gobernar; nunca tuvimos ni tenemos un acuerdo de gobierno con EH Bildu y sí tenemos un acuerdo presupuestario con EH Bildu, puntual, cada año", ha afirmado.

Ha señalado que "también intentamos trabajar" con Navarra Suma, "pero dio la espantada, un portazo a las necesidades de la ciudadanía navarra y estamos centrados en los Presupuestos y en fortalecer el acuerdo de Gobierno que tenemos actualmente". "Queremos que los actuales socios de Gobierno crezcamos para posibilitar un Gobierno más fuerte, progresista y que ilusione a la ciudadanía navarra", ha sentenciado.

Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma Marta Alvárez ha pedido al PSN que "deje ya el teatro" en cuanto a la negociación de los Presupuestos, ya que "no hay voluntad por parte del Gobierno de pactar con otros".

"El Congreso de esta semana y las declaraciones del señor Cerdán -secretario de Organización del PSOE- han puesto negro sobre blanco cómo el Partido Socialista miente con esta cuestión desde el inicio, desde que se presentó María Chivite a las elecciones diciendo que había una línea roja de no pactar con EH Bildu hemos llegado a donde estamos hoy. Navarra Suma le ha ofrecido cheque en blanco y no ha valido, a todo es siempre que no", ha dicho.

Según ha continuado, "el señor Cerdán es un mentiroso compulsivo, le pasa como a Otegi, y desde 2014-16 ya hay estrategia del Partido Socialista de pactar con EH Bildu".

Alvárez ha felicitado a Chivite por su reelección al frente del PSN, pero ha señalado que "es malo para Navarra tener al frente del partido, aunque controlada por el señor Cerdán, a una persona que mintió cuando se presentó a las elecciones y que ha abandonado a sus electores, tomando un camino que no tiene retorno". "Por esto tenemos claro que no van a volver a gobernar Navarra; estamos seguros de que los socialistas que votaron al PSN ahora saben que se les engañó, saben que votar al PSN es votar a Bildu, porque ya están hasta pensando en meterlo en el Gobierno", ha expuesto.

Ha concluido la parlamentaria que "estamos convencidos de que UPN y Navarra Suma, que estamos más fuertes que nunca, gobernaremos Navarra tras las próximas elecciones".

Ha explicado Alvárez que han presentado una moción en el Parlamento que "insta a los Gobiernos de Navarra y de España a que no adopten acuerdos políticos de ningún tipo con un partido como EH Bildu que no condena expresamente el terrorismo de ETA". "No tenemos demasiadas esperanzas en que esta moción salga adelante, viendo la deriva del PSN, que ha decidido blanquear a EH Bildu pase lo que pase", ha dicho, para añadir que en Na+ "teníamos una obligación ética de presentar esta moción".

Ha considerado "repugnantes" las palabras la semana pasada de Arnaldo Otegi (EH Bildu) de "cambiar presos por presupuestos". "Nosotros nos quedamos preocupados porque entendemos que el Partido Socialista no es de fiar, como está demostrando, todo le vale para estar en el poder", ha dicho.

"GOBIERNO DE PROGRESO"

Por su parte, la parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha querido "felicitar" a María Chivite tras su reelección como secretaria general del PSN.

Según ha dicho, "en Geroa Bai coincidimos que Navarra necesita un gobierno de progreso, un gobierno que profundice en la senda del Gobierno del cambio de la pasada legislatura". "Para que el Gobierno de coalición funcione, prospere y se consolide hay que cumplir lo acordado y cumplir el acuerdo programático y la ley", ha dicho.

Ha señalado así Solana que "hemos de cumplir lo pactado y aprobado como la ley de Hacienda Locales, hemos de cumplir la ley en torno a las transferencias de las competencias pendientes o en cuanto al desarrollo de los reglamentos de la ley de Policías, o en defensa del euskera y que se actualice la ley del Euskera".

Finalmente, el representante de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha manifestado, al ser preguntado por si cabría que la formación abertzale entrara en el Gobierno, que "nosotros estamos trabajando día a día, planteamos cuestiones políticas en distintos ámbitos institucionales, y en estos momentos no es momento adecuado para hablar de esa cuestión".

Según ha dicho, "es positivo que en el conjunto del Parlamento las relaciones políticas estén normalizadas; todos tenemos la misma legitimidad, proviene de la misma fuente de legitimación que son los votos de los ciudadanos". "Si tras las próximas elecciones se da esa situación, valoraremos la situación y plantearemos nuestra estrategia". "Lo importante es avanzar en la normalización definitiva de las relaciones de todos los grupos políticos", ha indicado.