PSN dice que "UPN convierte la política del barro en su única estrategia mientras Chivite gobierna con rigor"

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha manifestado este jueves que "María Chivite no está escondida ni acorralada, está centrada en gobernar Navarra, mientras Cristina Ibarrola se dedica a convertir la política en un circo mediático".

Iso ha señalado, en una nota, que la presidenta de Navarra y secretaria general del PSN ha comparecido hasta en tres ocasiones en el Parlamento sobre la adjudicación de los túneles de Belate. "Chivite no se esconde y habla donde tiene que hablar", ha comentado.

Según ha continuado la socialista, "la diferencia es que Chivite gestiona para que Navarra avance, mientras Ibarrola ni aparece en el Ayuntamiento de Pamplona, que es donde debería trabajar como concejala". Ha pedido a Ibarrola que "deje de mentir" porque "el Gobierno de Navarra no es corrupto, no hay ningún indicio de corrupción". "Es un gobierno honesto centrado en mejorar la vida de la ciudadanía", ha dicho.

Iso ha recalcado que María Chivite "acudirá sin problema al Senado cuando sea llamada a comparecer". "La presidenta no tiene nada que esconder. La cuestión es si UPN será igual de valiente con las comparecencias de Yolanda Barcina y Óscar Arizcuren. Veremos si mantienen la misma actitud cuando lo que se investiga afecta a su propio pasado", ha expuesto.

Para el PSN, las declaraciones de Ibarrola este jueves son "una muestra de oportunismo político y debilidad interna": "Chivite cuenta con el respaldo sólido de todo el Partido Socialista de Navarra, mientras Ibarrola no puede decir lo mismo de su propio partido, donde su liderazgo está cada día más cuestionado".

La socialista ha concluido que "lo que molesta a UPN no es la falta de explicaciones, porque Chivite siempre las ha dado, sino que el PSN gobierna con rigor y seriedad, y con un gran apoyo social". "Frente al ruido y las mentiras de UPN, este Gobierno se dedica a lo que le encomendaron los navarros y navarras: gestionar, mejorar los servicios públicos y trabajar por el futuro de esta comunidad", ha dicho.