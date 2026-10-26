PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin suspenden la actividad del Parlamento en apoyo a la huelga general del 11N

Archivo - Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han acordado este lunes, a propuesta de EH Bildu, suspender la actividad del Parlamento de Navarra el próximo 11 de noviembre en apoyo a la huelga general convocada en defensa del derecho a la vivienda. UPN, PPN y Vox han votado en contra.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que "se paraliza" el Parlamento a propuesta de EH Bildu, "una muestra más de quién manda en el bloque de gobierno, quién marca las políticas, quién toma las decisiones". Tras señalar que desde UPN respetan el derecho a la huelga, ha dicho que "esta es una huelga por motivos electorales, si no hubiera habido elecciones, no habría huelga; y por primera vez, además, en lo que afecta a este Parlamento, ante una huelga general, se paraliza".

A su juicio, "se pretende responsabilizar a quien no gobierna de los fracasos de quien gobierna". "Gobierna el PSN, y es quien tiene que solucionar los problemas y, en lugar de eso, elige ponerse en la pancarta", ha apuntado, para afirmar que "quieren gobernar y protestar como si gobernaran otros". "Suspender la actividad no arregla absolutamente nada", ha manifestado, para preguntar si "Chivite no tiene ninguna responsabilidad ante esta huelga; ahora no vale ponerse con la pancarta y que parezca que gobernaban otros". "Aquí han gobernado EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin los últimos ocho años", ha recordado.

La socialista Ainhoa Unzu ha indicado que "esta institución trabaja y trabaja mucho, cuando no tenemos actividad parlamentaria seguimos trabajando". "Se ha convocado por parte de los sindicatos una huelga general, que surgió, a raíz de un estallido social, cuando UPN, Partido Popular, Vox y Junts tumbaron en el Congreso los decretos Mari Carmen", ha dicho, para indicar que "por nuestra parte estamos absolutamente conformes y apoyamos esta huelga; queremos darle fuerza a esa movilización social".

Preguntada Unzu por este apoyo del PSN a la huelga cuando ésta va contra los gobernantes, ha comentado que los sindicatos convocantes "están diciendo que lo que no pueden compartir y forma parte de su enorme protesta es la fragmentación del Congreso cuando tumbaron los decretos Mari Carmen". "Fue a raíz del bloqueo que hizo la oposición a esos decretos", ha dicho, para responder, al ser preguntada por si es una huelga entonces en contra de la oposición, que "es en contra de ese bloqueo que la oposición hace para mejorar en avances sociales; fue a raíz de que la derecha tumbó los decretos Mari Carmen".

La representante de EH Bildu Laura Aznal ha indicado, por su parte, que "EH Bildu propuso a los otros grupos progresistas participar en una movilización social en torno a la vivienda que es ni más ni menos la primera preocupación de la ciudadanía navarra, y aceptaron". "Los derechos también sin duda se defienden en la calle", ha dicho, para exponer que "esta vez, por muchos motivos, saldremos a la calle a defender el derecho a la vivienda".

Según ha continuado Aznal, "cada cual es muy libre de venir o no a trabajar ese día al Parlamento de Navarra porque el trabajo no solo lo desarrollamos en las sesiones que se celebran en torno a comisiones y plenos". Ha indicado que EH Bildu ha encontrado "la forma para no percibir el dinero correspondiente a ese día de trabajo" y ha mencionado así que "cuando participamos en la huelga general feminista ya donamos ese dinero al movimiento feminista".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha señalado que "el Parlamento de Navarra no deja de trabajar, lo que deja de tener es una parte de actividad parlamentaria, pero este Parlamento estará abierto". "El que quiera podrá hacer evidentemente su huelga y el que no, podrá venir a trabajar", ha expuesto, para añadir que la convocatoria de huelga "debe sumar voces para poner el foco en las reivindicaciones que están haciendo las personas que la convocan".

Según ha comentado, se trata de "un posicionamiento político ante una demanda social que creemos que se puede acompañar con un gesto político; y en cualquier caso a nadie se le está conculcando el derecho a trabajar porque puede venir a trabajar independientemente de eso". Preguntado sobre el hecho de que los socios de gobierno apoyen está huelga cuando las huelgas van contra quienes gobiernan, Azcona ha comentado que "las huelgas se hacen por reivindicaciones o necesidades sociales que a veces puedes acompañar desde los espacios políticos o no". "Y en este caso nos parece que hay motivaciones para respetar y motivaciones para trabajar en las necesidades que se están planteando; no sé si siempre se hacen contra los gobiernos", ha dicho.

Javier García, del PPN, ha manifestado que no comparten "el hecho de ahora que los grupos que sustentan al gobierno se sumen a la convocatoria de huelga, algo que nunca había sucedido en este Parlamento de Navarra y que refleja claramente la huelga política que quiere llevar adelante en contra de la oposición". "Nos parece un espectáculo político, de cara a unas elecciones generales, suspender la actividad", ha censurado, para añadir que "si no quieren venir a cumplir con su deber, que no vengan, con sus consecuencias económicas".

Según ha dicho, "como no hay actividad, no se sabe si uno ha estado de huelga o no". "Espero que se cumplan estos controles, que quienes ejercen ese derecho a la huelga, lo comuniquen a los servicios económicos", ha expuesto García, para afirmar que "nosotros seguiremos ejerciendo nuestra labor legislativa en este Parlamento y no nos sumaremos a esos espectáculos y a la utilización partidista que están haciendo, que nos parece lamentable".

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha indicado que "por primera vez en la historia parlamentaria, se suspende, se paraliza, la actividad parlamentaria". "Chivite y sus socios piden parar el Parlamento por una huelga política contra un problema que ellos mismos no han sabido solucionar. Ya trabajan poco los parlamentarios como para ponerse en huelga, y se han puesto en huelga", ha censurado.