PSN y Geroa Bai alcanzan un acuerdo sobre educación y votarán en contra de la proposición de ley de UPN

Archivo - El portavoz del grupo parlamentario Geroa Bai, Pablo Azcona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El PSN y Geroa Bai han alcanzado un acuerdo en materia de educación por el que ambas formaciones votarán en contra de la proposición de ley foral presentada por UPN contra el cierre de aulas en la red concertada, ley que que se debatirá este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra.

Según este acuerdo, explican desde el PSN en una nota de prensa, el Gobierno de Navarra impulsará un estudio sobre el cierre de aulas públicas "que se encuentren en la misma situación que aulas concertadas susceptibles de cierre".

En materia de variación de unidades concertadas, y en cumplimiento del artículo 46 del Decreto Foral 416/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas sobre Conciertos Educativos, "se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite".

Asimismo, el Gobierno de Navarra esperará a las sentencias pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en torno a la equiparación de ratios entre la educación pública y la concertada para, "previo estudio, aceptar las mismas".

Asimismo, durante el segundo semestre de 2026, se pondrá en marcha un plan de trabajo para el análisis del futuro del sistema educativo navarro, "desde la premisa de la defensa de la educación pública como eje vertebrador del sistema". Con este fin, se constituirá una mesa de trabajo que analizará "el impacto que la evolución demográfica y otros condicionantes -como la despoblación o los flujos migratorios- tienen sobre el sistema educativo".

Esta mesa examinará, entre otras cuestiones, la legislación vigente y futura, las medidas orientadas a la diversidad, las ratios, la financiación, la calendarización de las medidas, el plan de infraestructuras necesarias, el impacto de la expansión de la oferta educativa del modelo D en el modelo cooperativo de Ikastolas, el profesorado, "así como cualquier otra cuestión que planteen sus integrantes".

La mesa también abordará el seguimiento e impulso del estado de ejecución de los acuerdos recogidos tanto en el acuerdo programático como en los acuerdos presupuestarios, así como el análisis de las medidas y proyectos legislativos "necesarios" y su calendarización, con el objetivo de "avanzar hacia la mejora del sistema educativo navarro financiado con fondos públicos".

GEROA BAI DICE QUE EL ACUERDO "CORRIGE" DECISIONES "INADECUADAS"

Por su parte, Geroa Bai ha destacado que este compromiso de acuerdo "in extremis" incorpora "el grueso" de sus reivindicaciones. Ha señalado que es "un acuerdo de mínimos" que "no satisface al 100% las aspiraciones" de la coalición, pero que "permite corregir decisiones iniciales" que consideraba "inadecuadas" y abrir "un espacio de trabajo compartido".

En este sentido, la coalición ha criticado que "la decisión del Departamento de Educación fue adoptada de manera unilateral y sin el respaldo de una mayoría política que la avalara". Un cierre de aulas que consideraba "especialmente drásticas por sus efectos a medio plazo, al condicionar el desarrollo educativo durante los próximos cuatro años en un contexto de bajada de natalidad y cambios demográficos relevantes".

Ha destacado que a lo largo de proceso de negociación "se consiguió revertir el cierre de aulas en el sistema educativo público" y ahora "se han alcanzado compromisos de mínimos que suponen avances significativos en relación con las posiciones iniciales del Departamento de Educación".

Así, ha puesto en valor que "se garantiza que la decisión sobre el cierre de aulas no tendrá una proyección automática ni se arrastrará en los próximos cursos sin revisión y análisis". Igualmente, se "incorpora un cambio de criterio del Departamento de Educación, de forma que todos los centros sostenidos con fondos públicos podrán participar en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad".

Asimismo, ha valorado la creación de "una mesa de trabajo y diálogo entre los socios de gobierno y presupuestarios, con el objetivo de realizar un análisis riguroso del sistema educativo en su conjunto". Un estudio que debe abordar "retos estructurales" como "la bajada de natalidad, la despoblación, la planificación educativa y la mejora de la calidad educativa".

En este espacio, ha continuado, "se abordarán tanto las decisiones adoptadas como las posibles consecuencias de recursos administrativos, sentencias judiciales o nuevas medidas políticas que puedan adoptarse en el futuro". En este sentido, Geroa Bai ha resaltado que todos los centros sostenidos con fondos públicos "deben avanzar en la reducción de ratios y en la mejora del sistema educativo en su conjunto".

Geroa Bai ha destacado que este acuerdo "no supone un punto final" y ha añadido que seguirá trabajando "con ambición" para "garantizar una planificación educativa basada en el diálogo, el consenso y la adaptación a los cambios demográficos y sociales del sistema educativo navarro, evitando decisiones unilaterales que condicionen su futuro a medio y largo plazo".