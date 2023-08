PSN hace una nueva propuesta "ambiciosa" a Geroa Bai para el Gobierno de Navarra, que contestará "en las próximas horas"

Geroa Bai pide "compromisos programáticos claros", "delimitar claramente la acción de gobierno" y "mecanismos de control"



PAMPLONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha planteado este jueves una nueva propuesta "ambiciosa" a Geroa Bai para la conformación del próximo Gobierno de Navarra, en el marco de una reunión en la que ha participado también Contigo-Zurekin. La coalición ha avanzado que va a analizar la "letra pequeña" de este planteamiento y dará una respuesta "en las próximas horas".

Un encuentro que ha tenido lugar tras las desavenencias de los últimos días entre los socialistas y la coalición nacionalista, que entendía que los planteamientos del PSN buscaban "rebajar" su peso en el Ejecutivo foral, y después de que EH Bildu se ofreciera a facilitar la investidura de María Chivite para "desbloquear" la situación.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión mantenida este jueves, el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que la propuesta socialista trata de "aglutinar las reivindicaciones" de Geroa Bai.

"Lo he dicho por activa y por pasiva, queremos un gobierno progresista en el que esté dentro Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Y para eso estamos trabajando y hemos hecho esta nueva propuesta, que creo que es una propuesta ambiciosa, realista y que acerca o debería acercar las posturas que tenemos el Partido Socialista y Geroa Bai", ha señalado.

En cuanto a los próximos pasos a dar, Alzórriz ha apuntado que "lo primero, tenemos que estar a la espera de la respuesta que nos den" desde Geroa Bai. Ha añadido que "los navarros y las navarras necesitan un gobierno ya, un gobierno progresista que frene las políticas de la derecha, que frene los recortes de derechos y libertades que están proponiendo las derechas en toda España".

Tras considerar que las propuestas deben ser "discretas, analizadas con sosiego, con tranquilidad y sin presiones", ha remarcado que "ahora mismo nosotros hemos hecho una muy buena propuesta" y que tendrá que responder Geroa Bai "si la ve viable o no la ve viable". "Pero lo que está claro es que Navarra necesita un gobierno liderado por María Chivite, Navarra necesita un gobierno progresista y para eso hemos trabajado y para eso hemos realizado una nueva propuesta", ha insistido.

Preguntado sobre si son "optimistas" y si podrá tener lugar la próxima semana una sesión de investidura, Alzórriz ha respondido que "no es que seamos optimistas o no, lo que creemos es que Navarra necesita un gobierno, un gobierno progresista liderado por María Chivite y hay que acelerar los procesos para que luego no nos pille el toro".

En respuesta a los medios sobre si irán a una sesión de investidura haya o no haya acuerdo con Geroa Bai, el socialista ha manifestado que "nosotros entendemos que ir a la investidura tenemos que ir porque tenemos que frenar a las derechas y a la ultraderecha". "Pero a partir de ahí, prefiero prudencia para dejar a Geroa Bai que analice y que nos transmita las cosas con tranquilidad y sin mayores declaraciones que puedan incomodar o que puedan no ser vistas como positivas", ha subrayado.

Además, ha añadido que "nosotros lo que queremos mandar es un mensaje positivo a la ciudadanía navarra, un mensaje de que el Partido Socialista quiere un gobierno con Contigo-Zurekin y con Geroa Bai, que hemos hecho propuestas para que así sea, que los queremos dentro y que queremos un gobierno cuanto antes para poner encima de la mesa propuestas sociales que contrarresten a esas políticas retrógradas a las que nos quieren llevar a la derecha".

GEROA BAI PIDE "COMPROMISOS PROGRAMÁTICOS CLAROS"

Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha señalado que la coalición va a analizar esta nueva propuesta y a valorarla para, "en su caso, dar una respuesta en las próximas horas".

"Queremos mirarlo hasta la letra pequeña y analizar exactamente si se acerca a aquella propuesta que Geroa Bai lanzó desde el principio, que además tiene que ahondar no sólo en una estructura de gobierno, sino también en compromisos programáticos claros, en delimitar claramente la acción de gobierno y también en los mecanismos de control y seguimiento que tendría que tener el próximo gobierno".

Azcona ha trasladado la voluntad de Geroa Bai de "buscar un acuerdo de gobierno progresista y plural" y ha admitido que la nueva propuesta "contiene nuevas variaciones con las anteriores" que "tenemos que analizar bien". En este sentido, no ha querido pronunciarse sobre el preacuerdo anunciado este miércoles por Contigo-Zurekin por la que esta coalición asumía el área de Vivienda -actualmente gestionada por Geroa Bai-.

Ha afirmado, además, que Geroa Bai sigue "en la búsqueda de la consecución de un gobierno progresista y plural" y ha asegurado que "nosotros lo que buscamos es un acuerdo a tres, lo dijimos desde el principio, no vamos a llegar a acuerdos bilaterales". "Desde el principio estábamos destinados a entendernos a tres y en esa búsqueda de ese encuentro estaremos", ha añadido.