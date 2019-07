El PSN se muestra "contento" de que Chivite se presente a la investidura y del apoyo de Sánchez y del PSOE

Publicado 29/07/2019 12:50:15 CET

PAMPLONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha manifestado que están "contentos" después de que la socialista María Chivite se haya presentado a un proceso de investidura para presidir la Comunidad foral, así como "de la respuesta que nos han dado el presidente del Gobierno y nuestra Ejecutiva federal y de haber alcanzado un acuerdo programático a 23 escaños".

Ha trasladado al presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, dentro de la ronda de contactos desarrollada este lunes, que, tras el acuerdo con Geroa Bai, Podemos e I-E y tras la consulta a la militancia socialista, "estamos en disposición de ir a la investidura de María Chivite".

Ha manifestado Alzórriz que "nuestros interlocutores prioritarios son nuestros socios de gobierno y luego con cualquier cuestión que no se llegue - a la mayoría suficiente- habrá que llevarla al Parlamento donde todos, Bildu y Navarra Suma, tendrán la potestad de influir dentro de las políticas que se lleven a cabo en Navarra".

El parlamentario socialista ha comentado que no les preocupa que el gobierno esté en minoría en la Cámara, con 23 representantes, "lo que nos preocuparía es no haber hecho un programa de gobierno que entenderíamos que atiende a los problemas de la ciudadanía, si no hubiéramos cerrado en el acuerdo el respeto al estatus de Navarra tal y como está, no tener en cuenta la pluralidad de esta tierra y avanzar en políticas de convivencia...; pero ese tipo de cosas están resueltas", ha dicho, para añadir que "ahora nos preocupa llegar a una investidura y que después de 24 años haya una presidenta socialista en el Gobierno de Navarra que dé respuesta a las necesidades sociales y fomente la convivencia entre diferentes".

Preguntado si en el partido en el resto de España se entenderá el pacto alcanzado en Navarra, Alzórriz ha manifestado que "sí", "así nos lo han trasladado el resto de secretarios generales de nuestro partido y todos los secretarios de Organización tienen la explicación pertinente por mi de lo que estábamos haciendo, para qué y cómo lo estábamos haciendo y nos han mostrado el respaldo para que en Navarra haya una presidenta socialista". "También nos ha mostrado el respaldo el presidente del Gobierno y el secretario de Organización federal, porque saben que los socialistas navarros cumplimos la palabra, somos de fiar, defendemos el estatus de Navarra tal y como está y damos prevalencia en nuestro eje de gobierno a las políticas sociales", ha agregado.

A su juicio, el líder del PP, Pablo Casado, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, "lo que hacen es embarrar el terreno político; han sido muy claros respecto a lo que pensaban sobre Navarra". "Rivera nos quiere quitar el estatus político de Navarra, el Convenio Económico, lo quieren suprimir", ha criticado, para añadir que "el PP está centrado en recentralizar las políticas ya descentralizadas a las CCAA". "Están permanentemente una política de conflicto y fractura social", ha indicado.

Ha manifestado que "hemos defendido las libertades y la democracia en esta tierra y en España y viendo asesinar a compañeros nuestros" y ha censurado que desde esos partidos y desde UPN "nos han dicho que teníamos las manos manchadas de sangre". "El PSOE siempre ha defendido la democracia, la Constitución y esas palabras tratan de amedrentar la mayoría social que respalda a este futuro gobierno de Navarra", ha asegurado.

Sobre los homenajes a etarras, ha considerado que son "intolerables" ese tipo de homenajes y "no hay que humillar a las víctimas". "No caben en estos tiempos", ha subrayado.