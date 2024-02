El PSN de Pamplona advierte de que será "muy exigente" con los presupuestos y llama a UPN a superar "enfados y egos"

PAMPLONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha advertido de que será "muy exigente" en la negociación de los presupuestos para 2024, que deben ser "equitativos". Ha llamado a UPN a "dejar a un lado enfados y egos" y participar en el proceso para elaborar las próximas cuentas.

Así lo ha expresado en rueda de prensa la portavoz de los socialistas en Pamplona, Marina Curiel, tras mantener una primera reunión con los grupos que conforman el gobierno municipal para negociar los presupuestos del año que viene.

Un encuentro, ha dicho, que "ha ido bien, hemos estado todos en la misma línea de incluir proyectos para Pamplona, muchos de los cuales" ya están recogidos en el acuerdo alcanzado con EH Bildu, como la reurbanización del Paseo Sarasate "que ya es una realidad", el Plan de vivienda asequible y el corredor sostenible de Pío XII. A ello ha sumado propuestas "concretas y ambiciosas" que van a plantear los socialistas como políticas de igualdad, sociales, un proyecto para la "reactivación" del comercio, para "mejorar los barrios", para una "movilidad sostenible y con una "clara apuesta para la promoción económica de Pamplona".

Curiel ha invitado a "todos los grupos municipales" a trabajar en las cuentas. "Ellos definirán si quieren estar dentro o si quieren estar fuera", ha señalado la socialista, que ha recordado que la exalcaldesa y portavoz de UPN, Cristina Ibarrola, "tuvo una frase muy desafortunada" al decir que no iba a "negociar ni a trabajar con el resto de grupos municipales". "No sé si va a seguir en esa línea o si va a dejar a un lado el enfado y va a trabajar con responsabilidad para que Pamplona avance. Desde luego por el Ayuntamiento, últimamente mucho no la vemos", ha afirmado.

Ha destacado el "compromiso firme" de su partido "con la responsabilidad fiscal y con el bienestar de todos los ciudadanos" y ha destacado que "nuestro principal objetivo es garantizar unas cuentas públicas equitativas que impulsen el crecimiento económico, promuevan la justicia social y fortalezcan los servicios públicos".

No obstante, ha precisado que el PSN será "muy exigente" en las negociaciones de los presupuestos para Pamplona y ha advertido de que "no estamos dispuestos a comprometer nuestros principios ni a aceptar acuerdos que no reflejan los valores y las necesidades de la ciudadanía".

Marina Curiel ha resaltado la disposición de su grupo "al diálogo y a la colaboración con todas las fuerzas políticas para hacer crecer y para impulsar Pamplona". "Entendemos que hay que ser generosos y dejar a un lado egos y enfados y avanzar en la línea del consenso, porque todas las fuerzas políticas que componemos el Ayuntamiento de Pamplona debemos tener como objetivo el bien conjunto de los pamploneses y de las pamplonesas", ha defendido.

No obstante, ha reiterado que "no dudaremos en defender nuestras prioridades y rechazaremos cualquier acuerdo que no cumpla con los estándares de justicia y equidad que defendemos". Y ha esperado, "y así está siendo de momento, que las negociaciones sigan avanzando de manera constructiva y que podamos alcanzar un acuerdo que beneficie a toda la sociedad".

Preguntada por las diferencias entre los presupuestos de 2021, con UPN en la alcaldía, que el PSN apoyó, y las cuentas actuales, Curiel ha contestado que en 2021 "se aprobó el presupuesto por responsabilidad; estábamos en una pandemia y creíamos que era necesario". "UPN nos respondió incumpliendo ese acuerdo presupuestario y nos dimos cuenta de que nos son de fiar", ha señalado.