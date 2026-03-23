PSN de Pamplona censura "la utilización de la Korrika para homenajear a terroristas" y exige "medidas inmediatas"

Archivo - Marina Curiel. - PICASA - Archivo

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha registrado una declaración con carácter urgente para su debate en Comisión de Presidencia, en la que muestra su "firme rechazo a la exhibición de imágenes y simbología vinculadas a personas condenadas por delitos de terrorismo durante el paso de la Korrika por la ciudad".

En un comunicado, el PSN ha indicado que "la Korrika es una iniciativa de carácter cultural y social en favor del euskera que debe desarrollarse desde el respeto, la convivencia y al margen de cualquier instrumentalización". Según han señalado, "estos hechos conocidos en la presente edición no son aislados ni anecdóticos", sino que suponen a su juicio "una grave desnaturalización de una iniciativa que debería ser un espacio compartido de encuentro ciudadano".

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha manifestado que "la Korrika no puede convertirse en un escaparate para el homenaje a terroristas". Asimismo, ha afirmado que "quien utiliza el euskera para blanquear la violencia está pervirtiendo su verdadero valor como patrimonio cultural de todos".

El PSN de Pamplona considera que "la exhibición de este tipo de simbología constituye un homenaje inadmisible que provoca una revictimización de las víctimas del terrorismo y sus familiares, además de vulnerar los principios básicos de convivencia democrática". "Lo ocurrido supone un ataque directo a la dignidad de las víctimas y no puede tener cabida en una sociedad democrática", ha expuesto Curiel.

Por ello, los socialistas han destacado su apoyo a la Korrika "como iniciativa cultural en favor del euskera" pero ha comentado que en "la necesidad de preservar su carácter cívico y respetuoso". En este sentido, han exigido "a los organizadores, y en particular a AEK, a adoptar las medidas necesarias para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse".

Finalmente, el grupo municipal socialista ha anunciado que "dará traslado de esta declaración al Gobierno de Navarra, a las entidades organizadoras de la Korrika y a las asociaciones de víctimas del terrorismo, reiterando su compromiso con la memoria, las víctimas y los valores democráticos frente a cualquier intento de banalización de la violencia". "Defender el euskera es también defender la convivencia. Y eso pasa por no permitir ni un solo gesto de legitimación del terrorismo", ha concluido Curiel.