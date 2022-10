PSN de Pamplona reclama información sobre el torneo de ajedrez de julio, "realizado de forma oscurantista"

PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Pamplona ha informado este lunes de que presentará una declaración por "los costes derivados del torneo online de ajedrez, que se llevó a cabo el 13 de julio en el Palacio del Condestable (20.000 euros) y del acto promocional organizado en Madrid (18.000 euros), al que acudieron las concejalas María García-Barbarena y Carmen Alba junto a Andrea Levy, la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento madrileño".

En rueda de prensa, el PSN ha señalado que en la declaración de busca "denunciar el derroche económico de casi 180.000 euros que han supuesto los dos certámenes ajedrecísticos sanfermineros organizados por Navarra Suma los dos últimos años; reprobar la gestión que de los mismos ha hecho la concejala García Barberena por su unilateralidad, opacidad, escaso criterio, falta de coherencia y escaso balance; y exigir al equipo de Gobierno el cese de ocurrencias y el fin de la realización de actividades de espaldas a la mayoría municipal".

Los socialistas han indicado que "no se informó a la oposición ni sobre la realización del torneo ni sobre su coste". Por ello, la portavoz, Maite Esporrín, ha censurado "este nuevo acto de oscurantismo y derroche por parte de Navarra Suma, que ha provocado que el Ayuntamiento contrate con Sanferfood (Mutxo Asko SL, marca fundada por el cocinero Iñaki Andradas y el artista Mikel Urmeneta) y la plataforma Chess24 un torneo que no ha sido anunciado a la ciudadanía (no aparecía ni siquiera en el programa de San Fermín) ni permitía su participación en el mismo".

"¿Por qué el Ayuntamiento puede gastarse 40.000 euros en un evento, que poco tiene que ver con los Sanfermines, que incluye una promoción en Madrid de la que nada se ha explicado a los concejales y que derrocha en un acto gastronómico del que no hay ni siquiera información?", se ha preguntado Esporrín.

Éstas, ha considerado la portavoz, son "razones suficientes para exigir, en el próximo pleno, que Navarra Suma deje de realizar proyectos a espaldas de la mayoría municipal y presente las motivaciones a la oposición, para que esta pueda fiscalizar si existe un verdadero interés para gastar semejantes cantidades". En este sentido, ha criticado que "en la memoria se presente ya una continuidad del torneo que trata de hipotecar al Ayuntamiento de cara a 2023, además de mostrar numerosas contradicciones entre los datos ofrecidos por las empresas y por los informes municipales".

AGUSTINAS

Por otro lado, en la rueda de prensa han comentado que "el convento de las Agustinas, obra del prestigioso arquitecto pamplonés Fernando Redón Huici, se encuentra actualmente en un estado deplorable, tal es así que, en 2020, el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) hizo un llamamiento para su rehabilitación urgente preocupados por el futuro del edificio", ha expuesto el concejal Xabier Sagardoy.

El edil socialista ha explicado que "el edificio se encuentra en un estado de profundo deterioro, como consecuencia de sucesivos ataques vandálicos, ocupaciones, robos, pintadas e incluso incendios, situación que se ha visto agravada por la falta de mantenimiento". "Preocupa, especialmente el tejado, por su lamentable estado que, incluso, pudiera comprometer la estructura y futuro del edificio", ha añadido.

De esta forma, en el mismo pleno, los socialistas pedirán "declarar urgente la reforma del tejado del convento de las Agustinas de San Pedro, así como cualquier otra actuación necesaria para el buen mantenimiento de la estructura, limpieza y ornato del edificio; tomar las medidas de seguridad oportunas para prevenir vandalismo, robos y ocupaciones, de lo que viene siendo objeto el edificio y continuar la búsqueda de un uso atractivo para el futuro del edificio".