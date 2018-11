El PSN pide la comparecencia de Laparra para que explique "por qué crece la pobreza en Navarra"

Publicado 09/11/2018 12:53:27 CET

PAMPLONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de Navarra del vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, para que explique "por qué crece la pobreza en Navarra, según datos hechos públicos por la Red de Lucha Contra la Pobreza, que apunta a que en 2017 aumentó en 3.000 el número de personas que están en situación de pobreza o exclusión social".

La portavoz del PSN en materia de Derechos Sociales, Nuria Medina, ha afirmado en una nota que los socialistas vienen denunciando durante la legislatura que "el Gobierno de Navarra ha dejado de lado el derecho a la inclusión, un derecho que es fundamental hacer efectivo para evitar la cronificación de la pobreza y para favorecer el acceso al mercado laboral de las personas en dificultad, a través de un sistema de acompañamiento personalizado que permita diseñar itinerarios adecuados y efectivos".

Medina ha señalado que, "una vez más, los datos demuestran que nuestras denuncias tienen fundamento y que el modelo de abordaje social de este Gobierno no está funcionando". "Reiteramos que salir de la pobreza no es cuestión solo de una prestación económica. Requiere de unas políticas públicas mucho más ambiciosas, preocupadas por la persona, por su futuro y por favorecer su autonomía económica, de manera que las personas puedan ser dueñas de su futuro y no dependientes de por vida de ayudas", ha indicado.

La parlamentaria socialista ha considerado que se basa únicamente en la prestación económica "solo contribuye a cronificar la pobreza y todo lo que no sea acompañar a las personas hacia el empleo normalizado no será un camino correcto".

Nuria Medina ha pedido un nuevo sistema de financiación para los Servicios Sociales de Base y más recursos, "puesto que son la puerta de entrada al sistema y una pieza fundamental en el trabajo por la inclusión social". "No queremos una sociedad subsidiada sino una sociedad libre, desarrollada, y justa. Y para atajar la brecha social hay cuestiones fundamentales como tener un Plan de Empleo, otro fracaso de este Gobierno, que se suma al enfoque erróneo de la que era su ley estrella, la de Renta Garantizada. Quien paga en primer lugar las consecuencias de la mala gestión son las personas con más dificultades", ha asegurado.