El PSN pide a Geroa Bai una "contraoferta": "En una negociación todo el mundo tiene que proponer y ceder"

PAMPLONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha expresado la voluntad de su partido de conformar un "gobierno progresista" con Geroa Bai y Contigo-Zurekin. En esta línea, ha pedido a la coalición nacionalista una "contraoferta" a la propuesta que han planteado los socialistas y que este lunes fue rechazada por la formación.

"Haremos todo lo necesario pero también es cierto que dentro de una negociación todo el mundo se tiene que mover, todo el mundo tiene que proponer y todo el mundo tiene que ceder", ha señalado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Alzórriz ha destacado que "nadie nos va a desviar del objetivo final que tenemos, que es hacer a María Chivite presidenta, conformar un gobierno progresista con nuestros actuales socios, con Geroa Bai y con Contigo-Zurekin" que "han solicitado los navarros y navarras en base a lo que han votado".

El socialista ha considerado que las negociaciones para la conformación del próximo Ejecutivo "tienen que trabajarse con discreción, lealtad y confianza". "El objetivo es claro, el camino está trazado y vamos a llegar a un acuerdo sí o también para conformar ese gobierno progresista que han votado los navarros y navarras", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que el PSN ha hecho "dos propuestas además de ceder la Presidencia del Parlamento de Navarra -a Geroa Bai-. "Creo que hemos sido generosos, hemos visto cuáles habían sido los votos que habían dado los navarros y navarras y en base a eso estamos haciendo las diferentes propuestas", ha señalado.

Por el contrario, ha criticado que Geroa Bai "lleva la misma propuesta desde el 28 de mayo", mientras que Contigo-Zurekin "sí nos ha hecho una serie de contrapropuestas y, por lo tanto, nos hemos acercado en las posturas".

Así pues, ha considerado que Geroa Bai "debería de hacer una contrapropuesta, nosotros estudiarla y ver si se puede modificar o no". "Nosotros hemos movido nuestra segunda propuesta, hemos aceptado algunas reivindicaciones que tenía Geroa Bai en su postura y entendíamos que podía ser un planteamiento de acercamiento y en eso vamos a seguir trabajando", ha explicado.

"Vamos a seguir construyendo, vamos a seguir proponiendo, aceptando, cediendo y también esperamos que el resto de los actores políticos que quieren conformar un gobierno progresista esté también a la altura", ha insistido. "No quiero pensar que se quiere doblar la voluntad del PSN que no es más que doblar la voluntad también de los ciudadanos que mayoritariamente nos han votado", ha planteado.

Alzórriz ha insistido en la voluntad de conformar un gobierno entre el PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. "Los queremos dentro del Gobierno porque la fórmula ha sido satisfactoria, ha tenido el aval de la sociedad, pero es verdad que los votantes de Navarra han votado de manera diferente" y "han dado más fuerza al PSN", ha subrayado. "Por lo tanto hay que atender a lo que ha votado la sociedad navarra", ha defendido.

El socialista ha considerado que "cuando entras dentro de una negociación uno no puede ir con una postura de fuerza de querer lo mismo que tenía, cuando resulta que los ciudadanos no le han otorgado la misma fuerza dentro de un gobierno". "A partir de ahí entendemos que hay reivindicaciones de Geroa Bai que son asumibles", ha agregado.

"Creo que es de recibo que se pueda explorar, que se pueda estudiar esa propuesta que hemos hecho y ver en qué están discrepantes o no y qué reivindicaciones nuevas o no tienen", ha señalado.

No obstante, ha recordado que "hay un tercer actor" que es Contigo-Zurekin con quienes "nos hemos acercado" en sus reivindicaciones que "pueden entrar en contraposición" con las demandas de Geroa Bai. "Para conformar un gobierno todos tenemos que sentirnos medianamente cómodos para llevar el gobierno de María Chivite adelante, que es lo que han votado los ciudadanos y ciudadanas de Navarra", ha reiterado.

Igualmente, ha reconocido que "evidentemente necesitamos apoyos externos" para una investidura de Chivite. Al respecto, ha recalcado que "con EH Bildu no queremos ni debemos conformar un gobierno ni negociar ese gobierno, pero no es menos cierto que la fórmula que hemos ido avanzando en la anterior legislatura de diálogo, de negociación y de acuerdo en base a cuestiones sociales con EH Bildu ha sido positiva y, por lo tanto, habrá que avanzar también en esa línea de nuevos acuerdos de legislatura con EH Bildu en base a parámetros sociales". No obstante, ha precisado que "en cuestiones identitarias y lingüísticas, aparte de éticas, con EH Bildu, nos separan mil cosas".

Ramón Alzórriz ha destacado que "vamos a trabajar sin descanso para que Navarra tenga un gobierno progresista, liderado por María Chivite y que las derechas y la ultraderecha se queden en la oposición. Nosotros no vamos a permitir que las políticas de retroceso de derechos y libertades que están proponiendo las derechas tengan un hueco en Navarra".

En este sentido, ha asegurado que Chivite "irá a una investidura porque lo que priorizamos los socialistas navarros es frenar a las derechas" y ha esperado que EH Bildu, a Geroa Bai y a Contigo-Zurekin "también estén en esa postura y ayuden a dejar a las derechas en la oposición".

Preguntado por las declaraciones de la parlamentaria María Solana, en la que sugería la posibilidad de que se esté buscando un acuerdo con UPN para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, Alzórriz ha considerado que "eso es un chiste". "Las derechas han querido y quieren derogar el sanchismo. Las derechas se están uniendo con Vox, con la ultraderecha, para derogar derechos y libertades que tanto nos han costado conseguir entre todos y todas", ha manifestado.

Así, ha aseverado que los socialistas están "determinados" a "hacer gobiernos progresistas liderados por Pedro Sánchez y por María Chivite donde la derecha y la ultraderecha se queden en la oposición". "El agitar determinados fantasmas no sé realmente a qué viene. Porque si los quisiéramos haber agitado no estaríamos en esta negociación. Estaríamos con un UPN que sumamos 26", ha remarcado.

Ramón Alzórriz ha rechazado "las propuestas de UPN y de la derecha navarra y española" y ha asegurado que "no hay alternativa al gobierno de María Chivite en Navarra y no hay alternativa a un gobierno progresista". "Por lo tanto, las derechas al rincón de pensar".