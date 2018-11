PSN plantea que los guardias civiles de tráfico que quieran pasen a Policía Foral y EH Bildu lo vería un "error"

Publicado 05/11/2018 13:49:23 CET

PAMPLONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN y portavoz en el Parlamento, María Chivite, ha planteado que en la Junta de Transferencias donde se negociará el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra se "posibilite que aquellos guardias civiles que quieran puedan entrar en la Policía Foral", algo que EH Bildu dice que "sería un error político y jurídico".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que desde su partido "siempre hemos defendido" que Navarra asuma las competencias de tráfico. "Tengo claro que no creo que sea una cesión al nacionalismo", ha dicho, para indicar que "hay que ser prudentes". "El presidente Sánchez solo anunció que va a negociar con Navarra, vamos a ver cómo va la negociación", ha indicado, para insistir en que "sí a la competencia de tráfico, sí a que el quiera quedarse en Navarra se quede; sí a que los guardias civiles de tráfico puedan formar parte de la Policía Foral y sí a que se mantenga el número de guardias civiles y policías nacionales en Navarra".

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha indicado que este acuerdo entre los dos gobiernos es un "hito histórico" y "un paso adelante muy importante". "Siempre hemos defendido que ante los problemas políticos, diálogo, negociación y acuerdo", ha comentado.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha señalado que "planteamos una negociación sobre la competencia de tráfico que comporta la retirada parcial de unos efectivos que están prestando ese servicio". Y ha manifestado que "una pasarela para el personal afectado no ha sucedido ni en Cataluña ni en País Vasco". "En Navarra cuando la Policía Foral ha aumentado competencias no ha significado que personal afectado tenga una pasarela específica para ese personal", ha dicho, para opinar que "sería un error político y jurídico establecer una pasarela para que ese personal se convirtiera en Policía Foral".

La socialista María Chivite ha dicho ser favorable a que los guardias civiles de tráfico que voluntariamente quieran, puedan integrarse en la Policía Foral, "de manera que aporten su experiencia y conocimiento de la Comunidad en el desempeño de su tarea". Ha señalado que se ha hecho ya en otros cuerpos policiales como Cataluña o País Vasco y que sería lógico que se hiciera también aquí.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha manifestado que "no es el mejor momento" para esta transferencia con "un Gobierno abertzale" que "no quiere que esté ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil". "Que no nos engañen", ha dicho, para afirmar que "no vemos limpio de este acuerdo que sea con un gobierno nacionalista".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha mostrado su "satisfacción" por el acuerdo entre ambos Gobiernos en torno a las competencias en tráfico. "Es una buena noticia", ha aseverado.