El PSN señala la "responsabilidad" de quienes "blanquean" los discursos de odio y UPN le acusa de "manipular"

PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha apuntado a la "responsabilidad institucional" de UPN y PPN por "compartir los marcos ideológicos" de Vox y "blanquear" sus "discursos de odio". UPN ha replicado acusando a los socialistas de "manipular" y buscar "nuevos odios" para "enterrar" aquellos "no condenados por sus socios". El PP, a su vez, ha afirmado que los socialistas quieren "quebrantar la libertad de expresión de los que no pensamos como ustedes".

Un cruce de acusaciones que se ha producido en el pleno del Parlamento de Navarra durante el debate de una moción, que ha sido aprobada con los votos de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y el rechazo del PPN y Vox, que insta al Gobierno de Navarra a "impulsar la búsqueda de un acuerdo institucional" con los grupos parlamentarios y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), con la participación de las organizaciones sociales, con el objetivo de "blindar los derechos humanos" y luchar "contra los discursos de odio".

La resolución, impulsada por el PSN, incluye un segundo punto por el que el Legislativo foral "apoya la implantación de medidas preventivas y programas en los centros educativos de nuestra Comunidad, cuya finalidad es el respeto a la diversidad y eliminar los prejuicios y estereotipos que alimentan los discursos de odio".

Del mismo modo, la moción emplaza al Gobierno de Navarra a "diseñar campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad en general, a fin de concienciar sobre las consecuencias negativas de los discursos de odio, promover el respeto a la diversidad y así favorecer la convivencia".

Geroa Bai ha presentado una enmienda, aceptada por el PSN, que añade un cuarto punto por el que el Parlamento "se compromete a promover el respeto a la diversidad y la convivencia regulando medidas contra los discursos de odio en la actividad y debate parlamentario en el marco de la ponencia abierta para la aprobación de un código de conducta de las y los miembros de la Cámara".

En la defensa de la iniciativa, la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu se ha referido a la "moción racista, denigrante, inhumana y contraria a los principios básicos" presentada por Vox el lunes a la Mesa y Junta de Portavoces. "Inyectar miedo como munición política es su marca de la casa", ha criticado la socialista, que ha reprochado a UPN y PPN "compartir su marco ideológico en una absurda competición por ver quién es más autogobierno". "Blanquear los discursos de Vox alienta los discursos prehistóricos cargados de odio", ha advertido Unzu, que los ha relacionado con "agresiones" a las minorías del país.

Por su parte, Isabel Olave, de UPN, ha acusado al PSN de buscar "atacar y acusar" con esta moción, que "no propone nada, es pura declaración" y que busca generar "ruido" para "emborronar" cuestiones "delicadas que tienen sobre la mesa". Una iniciativa que "busca silenciar" y "manipular" las causas por los derechos humanos. "El odio político es una de las principales tragedias que ha vivido Navarra. Un odio que ha deshumanizado al rival, al diferente, que pudo llevar a la ruina los ideales democráticos y fracturar nuestra sociedad", ha recordado la regionalista. "Navarra y los navarros han vivido décadas malditas de odio pero ustedes necesitan enterrar ese odio, no condenado por sus socios, y para eso necesitan nuevos odios", ha aseverado.

La representante de EH Bildu Laura Aznal ha criticado que "las derechas han situado las migraciones como eje de su batalla política y cultural, no sólo en Navarra sino a nivel internacional, quizás porque carecen de un proyecto serio y sólido para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía". UPN, PP, Vox; no hay derecha buena ni mala, todas las derechas comparten hojas de ruta, proyectos y discursos, por eso donde mejor están es en la irrelevancia", ha remarcado. Aznal ha llamado a la "responsabilidad" para "intentar evitar difundir discursos de odio, bulos o noticias descontextualizadas". "Al fascismo no se le discute, se le combate", ha concluido.

Desde Geroa Bai, Blanca Regúlez ha advertido de que la "conquista" en igualdad y derechos sociales en Navarra "trata de ser revertida desde que la ultraderecha ha llegado a las instituciones con poder" con el apoyo de la derecha "por el simple hecho de poder gobernar". Ha lamentado el "aumento de la intolerancia, de los prejuicios al diferente" que "puede tener consecuencias para nuestra democracia" y que "representan una seria amenaza para la convivencia y los derechos humanos" porque "pueden derivar en actos de violencia". "Estos discursos deben terminar" y "hacerles frente", ha reivindicado, para abogar por impulsar en el Parlamento un código ético porque "la imagen de esta cámara debe ser impecable".

Javier García, del PPN, ha considerado esta moción como un "ejercicio de cinismo y grotesca ironía" con la que se pretende "acusarnos de instigadores del odio" como una "maniobra para quebrantar la libertad de expresión de los que no pensamos como ustedes". "Me alejo del comunismo que defiende y defiendo una clara libertad", ha destacado García, que ha subrayado que "debemos respetar esa libertad del pueblo navarro y que legitimó este arco parlamentario". "Este llamamiento a la mejora de la convivencia y del diálogo debe empezar por un ejercicio de autocrítica", ha defendido.

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que en el Parlamento no se ha "levantado la voz suficientemente" ante "mensajes de corte intolerante". "Ya basta de permitir que se digan barbaridades" en el Parlamento, sin que haya "consecuencias" y "encima se victimicen por ello". "Qué bien se está de aforado lanzando mensajitos desde un escaño, azuzando a la gente y creyendo que se puede decir lo que uno quiera sin consecuencias", ha afeado López a los parlamentarios de Vox, para añadir que "ya no les vamos a seguir el juego". Ha pedido a UPN y PPN que "rompan cualquier vínculo con los que nos quieren hacer retroceder un siglo" y que "no sostengan acuerdos políticos con los bárbaros".

Finalmente, Maite Nosti, de Vox, ha asegurado que "ni somos xenófobos ni racistas, porque aceptamos a todos, lo que no aceptamos es que dentro de un país tengamos que admitir a cualquiera que entre sin llamar a la puerta". Ha criticado que se dé a Vox "un poder sobre otros partidos políticos que no tenemos". "¿Ustedes piensan que UPN y el PP son retrasados para hacer lo que nosotros queramos?", ha planteado. Por el contrario, ha acusado a los socialistas de estar "vendidos a Bildu porque no quieren dejar el poder que tienen con este Gobierno basado en una alianza de perdedores". La moción, ha considerado, busca "acallar a quienes tienen determinadas ideologías".