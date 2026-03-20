El PSN valora "positivamente" las medidas del Gobierno central "para proteger a la ciudadanía ante la crisis energética"

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha valorado "de forma muy positiva" el paquete de medidas valorado en 5.000 millones de euros anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de "hacer frente al impacto de la crisis energética derivada de la situación de conflicto internacional".

En un comunicado, la diputada del PSN Adriana Maldonado ha afirmado que "el Gobierno de España demuestra, una vez más, que está del lado de la ciudadanía, adoptando decisiones valientes y eficaces para proteger a las familias y las empresas".

Entre las medidas adoptadas, el Ejecutivo reduce el IVA de los carburantes de automoción, la electricidad y el gas natural que pasará del 21% al 10%, rebaja el impuesto especial sobre hidrocarburos, además de aplicar ajustes sobre la fiscalidad eléctrica. Por otro lado, habrá un segundo decreto con la congelación de alquileres.

"Estas decisiones tienen como objetivo contener los precios de la energía y aliviar la presión sobre los hogares. Se trata de medidas directas que tienen un impacto inmediato en el bolsillo de la gente, especialmente en un momento de incertidumbre internacional", subraya la socialista, que ha añadido que "esta es la política útil, la que da respuestas concretas a problemas reales".

La diputada socialista también ha destacado del paquete de medidas "la prohibición de despedir a trabajadores por causas económicas en empresas que reciban ayudas públicas", una medida que "busca preservar el empleo en un contexto de tensión en los mercados energéticos".

"La protección del empleo se sitúa ora vez como piedra angular de las medidas, como ya ocurrió en crisis anteriores, demostrando que es posible combinar crecimiento económico con justicia social", ha manifestado.

Asimismo, Maldonado critica que mientras "el Gobierno de Sánchez defiende el derecho internacional y el no a la guerra, otros como PP y Vox optan por alinearse con posiciones belicistas como las que representa Trump".

"Preocupa que el PP no aclare si respalda una escalada del conflicto y ponga en duda su apoyo a las medidas que presenta el ejecutivo", ha manifestado, tras plantear si "apoyarán estas medidas o votarán una vez más contra la ciudadanía".

Maldonado ha considerado que "frente a quienes en otras crisis socializaron pérdidas y recortaron derechos, hoy hay un Gobierno que protege a la mayoría social y actúa con responsabilidad ante un contexto internacional complejo".

La diputada socialista ha remarcado que "estas medidas reflejan una actuación responsable, con liderazgo político, solvencia y sensibilidad social convirtiéndose en el mayor escudo social y económico de la Unión Europea".