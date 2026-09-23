El PSN vota con UPN, PPN y Vox para que se revierta el cierre de las urgencias nocturnas de Fustiñana

Comisión de Salud del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud del Parlamento de Navarra ha aprobado este miércoles una resolución por la que se insta al Departamento de Salud del Gobierno foral a "revertir de forma inmediata el cierre de las urgencias nocturnas del Punto de Atención Continuada de Fustiñana, recuperando la atención sanitaria continuada y urgente presencial en horario nocturno, de 20 a 8 horas, todos los días del año".

Se trata de una iniciativa de UPN que ha provocado la división de los socios de Gobierno en la votación, puesto que el PSN ha respaldado la moción, mientras que Geroa Bai (grupo que gestiona el Departamento de Salud) y Contigo-Zurekin han votado en contra. En cuanto al resto de grupos, PPN y Vox han votado a favor, mientras que EH Bildu lo ha hecho en contra.

Del mismo modo, se insta a Salud a "adoptar las medidas necesarias para garantizar la cobertura de profesionales médicos que permita mantener de forma estable el servicio de urgencias nocturnas de Fustiñana, utilizando para ello todas las herramientas disponibles de contratación, fidelización y cobertura de plazas en el medio rural".

La Cámara también manifiesta su "compromiso con el mantenimiento de una red pública de atención continuada y urgente próxima, suficiente y de calidad en el conjunto de Navarra, especialmente en las zonas rurales, como garantía de igualdad efectiva en el acceso a la asistencia sanitaria con independencia del lugar de residencia". Este epígrafe ha contado con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu, PPN y Vox y los votos en contra de Geroa Bai y Contigo-Zurekin.