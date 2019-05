Publicada una convocatoria de ayudas para impulsar la participación en programas internacionales de I+D+i

Publicado 22/05/2019 14:47:40 CET

El Boletín Oficial de Navarra (BON) ha publicado una convocatoria de ayudas para impulsar la participación de empresas navarras, especialmente de las pymes, en varios programas internacionales que financian la I+D+i, para lo que se destinan 180.000 euros. Las entidades interesadas pueden presentar su solicitud hasta el próximo 30 de agosto.

La convocatoria tiene como objeto incentivar la definición, elaboración y presentación de proyectos de I+D+i en programas como el comunitario Horizonte 2020, así como en otros de cooperación tecnológica internacional gestionados a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), como Eureka para el ámbito europeo, Iberoeka, para Sudamérica, y a través de convenios bilaterales con Marruecos, Brasil, Japón, México o India, entre otros. A estos se suman los proyectos de cooperación amparados bajos los esquemas ERA-NET.

Pueden acogerse a las ayudas empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación y universidades que participen en los citados programas, siempre que cuenten con un centro de trabajo ubicado en Navarra. Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente de manera telemática.

Se consideran gastos subvencionables los abonados a empresas consultoras para la definición, elaboración y presentación de los proyectos. La labor de consultoría deberá prestarla una empresa no asociada con el solicitante a la que se contrata el servicio, que no participe como socia en el proyecto y a la que no podrá subcontratar la ejecución de los trabajos objeto de la subvención.

La cuantía de las ayudas varía en función de varios elementos como el número de entidades asociadas en el proyecto o el umbral de puntuación obtenido en la valoración del proyecto.

Como principal novedad este año, la concesión de las subvenciones se hará en régimen de concurrencia competitiva por el órgano gestor, esto es, en orden a la puntuación obtenida según el baremo que figura en la propia convocatoria, ha explicado el Ejecutivo foral en una nota.