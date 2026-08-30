La Quesería Loperena, de Egozkue, ganadora el concurso de queso del Artzai Eguna

PAMPLONA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Quesería Loperena, de Egozkue, ha resultado ganadora del 45º Concurso José María Ustarroz de queso elaborado con leche cruda de Ardi Latxa de Navarra, concurso que se ha celebrado ese domingo en el Artzai Eguna de Uharte Arakil.

En la subasta, el queso ganador se ha vendido por 5.000 euros, adjudicado al restaurante Maher de Cintruénigo, según ha informado la organización del concurso.

En la categoría de queso ecológico el ganador ha sido Ultxama Gazta, de Dorrao.

La organización ha destacado que desde primera hora el día ha acompañado para la celebración del Artzai Eguna "con un tiempo inmejorable para poder disfrutar de este día lleno de actividades". "La afluencia de gente ha sido grande y desde la organización queremos agradecer a todas las personas que se han acercado a Uharte Arakil y han hecho posible que este día se haya celebrado con total normalidad. Desde la organización vemos cumplidos todos nuestros objetivos tanto de asistencia como del desarrollo de la fiesta", han señalado.