PAMPLONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Raquel Andueza continuará como directora artística de la Semana de Música Antigua de Estella, tras haber resultado elegida en el proceso público de contratación que han gestionado conjuntamente la Dirección General de Cultura y la Fundación Baluarte.

Andueza, que fue seleccionada, también mediante concurso público, en el año 2020, renueva así un contrato que, dotado con 17.500 euros anuales, tendrá vigencia durante 2025, aunque se podrá renovar anualmente por un máximo de cuatro años.

El Comité de Dirección encargado de evaluar los proyectos destaca, que el de Andueza "señala propósitos novedosos para la nueva etapa de Dirección Artística en lo social, captación de nuevos públicos, cooperación con otros festivales e instituciones, mecanismos de igualdad de género y desarrollo de un festival sostenible. Además de la programación de calidad con especial atención al territorio y los distintos públicos".

La soprano Raquel Andueza, nacida en Pamplona, cursa sus estudios musicales en el conservatorio Pablo Sarasate y posteriormente, becada por el Gobierno de Navarra, en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, donde obtiene el Bachelor of Music con mención honorífica y recibe el premio School Singing Prize.

Actúa como solista en los principales festivales y auditorios de todo el mundo y en 2012 debuta en el neoyorquino Carnegie Hall y en los Proms londinenses. Asimismo, es invitada para impartir conferencias y cursos de canto en las universidades más prestigiosas (Yale University, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Nacional de Bogotá), así como en distintos conservatorios superiores y festivales de música. En 2011 funda junto a Jesús Fernández Baena el grupo Raquel Andueza & La Galanía, obteniendo ese mismo año el premio FestClásica, en 2014 y 2019 el de Mejor Grupo de Música Barroca, otorgado por la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua, y en 2020 fueron los ganadores del Premio MIN al mejor disco de música clásica por su álbum 'El baile perdido'.

Ha realizado grabaciones para los sellos discográficos más importantes del mundo, tales como Warner Classics, Virgin Classics, Glossa, etc. En 2011 crea su propio sello discográfico, Anima e Corpo, cuyas grabaciones han recibido las mejores críticas y premios de la prensa especializada. Ha presidido la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA) y en 2020 comenzó a dirigir la Semana de Música Antigua de Estella. En abril de 2022 fue nombrada vicepresidenta de REMA, la Red Europea de Música Antigua.

En marzo de 2021 crea el Centro Integral de la Voz y la Respiración (CIVyR), destinado no sólo a dar clases de canto, sino también a mejorar la condición vocal y respiratoria. Realiza talleres y sesiones privadas con personas que presentan secuelas respiratorias tras haber padecido el coronavirus, así como con actores, profesores, cantantes, empresarios, políticos y otras personas que desean mejorar su calidad respiratoria y el uso de su voz.

De su faceta como gestora destaca la codirección del Festival Internacional de Estepa (Sevilla) durante dos años, la presidencia de la Asociación Española de Grupos de Música Antigua (GEMA), la asesoría musical tres años del Festival l'Été Musical de Roisin (Bélgica), la asesoría para la International Young Artists Presentation de AMUZ de Amberes (Bélgica) para el impulso y la promoción de jóvenes grupos internacionales, y la dirección y gestión de un sello discográfico con distribución internacional y siete publicaciones en el mercado.

EDICIÓN DE LA SMADE 2025

La Semana de Música Antigua de Estella (SMADE) es un programa organizado por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana en colaboración con Fundación Baluarte, cuyo principal objetivo es "ser un escaparate de la música antigua producida en el ámbito local, nacional o internacional, difundir nuestro patrimonio musical y crear, fidelizar y formar nuevos públicos en esta disciplina". La edición de este año de la Semana de Música Antigua de Estella está previsto que se desarrolle, como viene siendo habitual, en la primera semana del mes de septiembre.