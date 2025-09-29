La recaudación líquida de Hacienda Foral acumulada hasta agosto asciende a 3.594,5 millones, un 8,3% más interanual

Sede del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA

La cifra representa el 66% del presupuesto de ingresos fijado para 2025

PAMPLONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La recaudación líquida de la Hacienda Foral de Navarra acumulada hasta el mes de agosto ascendía a 3.594,5 millones de euros frente a los 3.319,2 millones de euros ingresados hasta el mismo mes del año 2024.

Esta cifra representa un incremento del 8,3% en términos interanuales, y fue resultado de un incremento de la recaudación íntegra acumulada del 7,1% y de un aumento de las devoluciones acumuladas del 3,9%.

Según han informado desde el Gobierno de Navarra en una nota, la recaudación íntegra alcanzó los 4.918,7 millones de euros "en un mes clave" en la recaudación de la Hacienda Foral, puesto que, junto a los impuestos no periódicos y a los vencimientos mensuales de retenciones de trabajo, capital e IVA devengados en el mes de junio, se recaudan también las declaraciones y liquidaciones de autónomos y pymes correspondientes al segundo trimestre del año.

Además, en agosto se ingresó la cuota diferencial del Impuesto sobre Sociedades de 2024 de la gran mayoría de empresas. Las devoluciones, con 1.324,1 millones de euros, siguieron su calendario habitual.

Destacaron las correspondientes al IVA que, con un importe total de 873,8 millones de euros, representaron el 66% del total devuelto hasta el momento; y las devoluciones de cuota diferencial del IRPF, con un total del 26,3% de las devoluciones. Dentro de este grupo se encontraban las devoluciones realizadas a mutualistas.

Observando cada capítulo, la recaudación líquida de los impuestos directos alcanzó los 1.987,8 millones de euros en agosto, con un incremento interanual del 0,8%. En los impuestos indirectos, a su vez, la recaudación líquida fue de 1.584,5 millones de euros, es decir, un 19,7% superior. Las tasas y otros ingresos, por su parte, alcanzaron los 22,3 millones de euros.

ANÁLISIS POR TRIBUTOS

Respecto al comportamiento de los principales impuestos, en IRPF se alcanzó una cifra de recaudación acumulada de 1.384,8 millones de euros, un 2,6% inferior a la del año anterior.

Esto fue así consecuencia de una gran disminución de la cuota diferencial (197,3 millones de euros negativos frente a los 61,2 millones de euros negativos de 2024), motivada por un mayor volumen de devoluciones de la Campaña de IRPF 2024, aunque todavía está pendiente de ingreso el segundo plazo en el mes de noviembre.

En cambio, las retenciones de trabajo, con un 6,7% más de recaudación que el año pasado, las retenciones de capital, un 7,9% superiores, y los pagos fraccionados de empresarios y profesionales, con un crecimiento interanual del 7,7%, siguieron la evolución de los meses anteriores.

El Impuesto de Sociedades, con unos valores agregados de 398 millones de euros, presentó un incremento interanual del 6,4%. Este dato se debe a dos cuestiones. Por una parte, al incremento en la recaudación de las cuotas positivas del Impuesto de Sociedades correspondientes a la campaña de 2024.

El plazo vencía el 25 de julio para la mayoría de las empresas, aquellas cuyo ejercicio social coincide con el año natural, y por esta vía se ingresaron 310,1 millones de euros, un 9,1% más que el pasado año. Por otro lado, las retenciones de capital, al igual que en el IRPF, presentaron un incremento interanual del 7,9%.

La recaudación del pago a cuenta, en cambio, presentó una evolución interanual negativa, un 10,8% menos que lo acumulado hasta agosto de 2024.

El recaudo por gestión directa de IVA, por su parte, ofreció valores superiores a los obtenidos en 2024: un 62,3% más, desde los 271,8 millones de euros hasta los 441 millones de euros de 2025.

Los Impuestos Especiales incrementaron su recaudación total por gestión directa en un 2,7%. Los motivos de este aumento fueron las recaudaciones, principalmente, del Impuesto sobre el Tabaco y del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Respecto a los ajustes fiscales con el Estado correspondientes al IVA y a los Impuestos Especiales de Fabricación, la liquidación se realiza al final de cada trimestre, de modo que los importes obtenidos corresponden a los contabilizados en el mes de junio.

Con todo ello, la recaudación líquida tributaria acumulada en el mes de agosto ascendía a 3.594,5 millones de euros que, frente a un presupuesto de ingresos establecido para 2025 de 5.443,7 millones de euros, supone un grado de ejecución del 66%.