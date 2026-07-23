Recibe el alta el último herido que permanecía ingresado por los encierros de Sanfermines

Octavo y último encierro de los Sanfermines de 2026, a 14 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España).
Octavo y último encierro de los Sanfermines de 2026, a 14 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press
Europa Press Navarra
Publicado: jueves, 23 julio 2026 14:00
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PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El miércoles recibió el alta el último corredor de los encierros de los Sanfermines de 2026 que permanecía ingresado en el Hospital Universitario de Navarra.

Se trata de un joven de 18 años, A.M.A., natural de Pamplona, que sufrió una cornada en el muslo izquierdo en el encierro del día 14 de julio.

Con él se finalizan las atenciones registradas que han generado ingreso hospitalario de los días de San Fermín como consecuencia de los encierros y festejos taurinos.

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