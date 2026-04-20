La Red Navarra de Información Juvenil cierra 2025 con un total de 73.645 atenciones

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas y puntos de la Red Navarra de Información Juvenil atendieron en 2025 un total de 73.645 consultas, lo que supone un incremento del 11% respecto a 2024. Así lo ha señalado este lunes la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, en rueda de prensa en la que ha presentado la memoria de actividad de la Red y para quien los datos subrayan la consolidación de este recurso.

Tal y como ha señalado Alfaro, "el acceso a la información es un derecho de las personas jóvenes, que tiene el fin de proporcionarles la orientación necesaria para su participación en implicación para el ejercicio de su ciudadanía activa en la sociedad". En este sentido, ha celebrado el incremento de la Red de Información Juvenil, puesto que permite a los jóvenes tener "lugares de referencia donde poder acudir para informarse y recibir orientación sobre los aspectos que necesite".

Concretamente, como ha detallado el director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Txema Burgaleta, la Red ha pasado de tener 29 oficinas y puntos de información juvenil en 2019 a 41 al finalizar el año 2025, es decir se ha incrementado en un 41% el número de servicios de información juvenil disponibles. Las oficinas y puntos de información juvenil están liderados su mayoría por entidades locales, también por alguna entidad social, y repartidos por el territorio abarcando más de 100 localidades, donde los jóvenes pueden realizar consultas directas y con atenciones personales, por parte de profesionales, para facilitar el acceso a la información que requieran. El Instituto Navarro de la Juventud, ejerce de Centro de Documentación e Información Juvenil, con funciones de consolidación, fomento y coordinación de la Red.

Durante 2025 se han reconocido nueve nuevos puntos de información juvenil que dan servicio en Ablitas, Aoiz, Arguedas, Baztan, Etxarri Aranatz, Lodosa, Santacara, Valle de Yerri y la Asociación SEI. De esta manera, más del 75% de la población joven de Navarra tiene en su municipio un servicio de información juvenil, algo fundamental para que la juventud tenga un lugar de referencia donde acudir para informarse y recibir orientación en los distintos aspectos que les interese.

El perfil de la persona joven demandante de estos servicios, indica que se ha atendido a más mujeres jóvenes que hombres, con un 54% frente al 45% del total. La franja de edad que más ha demandado estos servicios es la de 19 a 25 años (30%), seguida por la de 15 a 18 años (20%).

En cuanto al modo de atención, el 47% de las consultas se realizaron de manera presencial, el 11% por teléfono, el 32% por email y el 10% a través de redes sociales. Respecto a la temática de las consultas, casi el 40% estuvieron relacionadas con el ocio y tiempo libre, el 16% con la educación formal y no formal, y el resto con empleo e informaciones generales (bono cultural joven, actividades, etc.).

FORTALECIMIENTO DE UNA RED DE SERVICIOS PARA LA JUVENTUD

En cuanto a las labores de coordinación que lidera el Instituto Navarro de la Juventud, han reseñado, además del establecimiento de reuniones periódicas con personal técnico, la institucionalización, desde 2021, de una Jornada de la Red de Información Juvenil de Navarra, que reúne anualmente a más de 50 profesionales con el objetivo de consolidar un espacio de encuentro y puesta en común de diversas experiencias sobre temas relacionados con la información juvenil.

El Instituto Navarro de la Juventud también lleva a cabo diversas formaciones dirigidas a profesionales que trabajan con la juventud y que abordan temas como la educación sexual, orientación laboral, educación mediática y, sobre todo, cabe destacar que, la apuesta para que los y las profesionales que atienden los servicios de información juvenil tengan formación específica en información juvenil. Así, este año se ha realizado una formación sobre cómo crear y difundir información juvenil a través de medios digitales, impartida y acreditada por la Agencia Europea de Información y Asesoramiento Juvenil (ERYICA). Desde 2019 hasta 2025 el número de personas que han participado en estas formaciones ha aumentado un 275%, en 2025 fueron 241 las formadas.

Por otro lado, el Instituto Navarro de la Juventud lanza anualmente la convocatoria de subvenciones para seguir reforzando la prestación de servicios de información juvenil. En 2022, se recuperaron las subvenciones para la red de información juvenil de manera regular, lo que supone un crecimiento del 275% en tres años, en la apuesta por facilitar la existencia de servicios de información juvenil cercanos. En 2025 se ha concedido a 24 entidades locales subvenciones por valor de 284.233,11 euros, tanto para apoyar la contratación de personal como para adquisición de diverso equipamiento.