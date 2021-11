Remírez dice que las medidas que se barajan ante el aumento de casos de Covid se centran en la población no vacunada

Una de ellas es el pasaporte Covid, que se está trabajando con los sectores afectados

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles que las medidas que se estaría planteando el Ejecutivo ante el aumento de casos de Covid-10, en su caso para implantarlas a partir de la semana próxima, "no afectarían al conjunto de la población, sino que nos centraríamos en aquella parte de la población que ofrece mayor riesgo de acabar desarrollando la enfermedad con gravedad, en ingreso; estaríamos hablando de la parte de la población que no está vacunada".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha indicado que el pasaporte Covid es una de las medidas que se está trabajando, "más eficaz porque diferencia claramente a aquella población que tiene la pauta completa -de vacunación- de la que no la tiene".

El consejero ha señalado que desde el Ejecutivo "se mantienen los contactos con sector hostelero y cultural para evaluar con ellos las mejores medidas para atajar la situación que tenemos" y ha añadido que "seguimos con el camino que hemos iniciado con los sectores que podrían verse más afectados, teniendo claro que nos queremos centrar en aquella parte de la población que genera riesgo para sí mismo y para el sistema sanitario".

Ha explicado el portavoz que "todo ello debe hacerse con el aval judicial" y que por tanto deben ser "medidas adecuadas, proporcionadas, ajustadas para tratar de atajar las causas". "Si no es esta semana, muy a principios de la semana que viene, podremos dar informaciones más concretas de las medidas", ha aseverado.

En el caso del certificado Covid, ha expuesto Remírez que "tenemos las experiencias que se han resuelto en otras CCAA como Baleares o Galicia, que nos orientan, si planteamos esa medida, cómo tiene que ser y en qué términos".

El consejero ha insistido en que, a la hora de tomar medidas, "tenemos que centrarnos en aquella parte de la población que tiene más riesgo de contraer la enfermedad con mayor gravedad, con ingreso hospitalario porque hay que poner el foco en la presión asistencial más que en el número de contagios".

Según ha expuesto, "Navarra es una comunidad muy proactiva a la hora de detectar, de hacer pruebas, y hacer seguimiento de los contactos, pero gracias a la vacunación tenemos que centrarnos más en la presión asistencial que en el número de contagios". "A partir de ahí, tomar medidas concretas, no genéricas para el conjunto de la población", ha comentado.

Sobre dónde barajaría el Gobierno implantar la solicitud del certificado Covid, el consejero ha indicado que "los espacios de riesgo están definidos, aquellos espacios cerrados, donde hay menor ventilación y donde es más difícil cumplir las medidas preventivas de distancia y mascarilla". "En cuanto hablamos de espacios más abiertos, los riesgos disminuyen", ha precisado, para comentar que se está trabajando con el sector a qué locales concretos afectaría.

MENORES DE 12 AÑOS

Remírez ha señalado, en la rueda de prensa, que hay un 10 por ciento de población de más de 12 años que no está vacunada y "ocupa el 60 por ciento de las camas UCI". "Por lo que insistimos en la importancia de la vacunación y seguimos haciendo un llamamiento a esa parte de la población que, pudiendo vacunarse, no se ha vacunado", ha manifestado, para valorar la respuesta de la ciudadanía llamada para la dosis de refuerzo, así como que no hay casos en las residencias de mayores.

Sobre el aumento de casos en menores de 12 años, el portavoz ha indicado que "son personas que afortunadamente no desarrollan la enfermedad, salvo que tengan patologías previas, con un grado de gravedad; sí que son transmisores". "Y la medida que está trabajando la Agencia Europea del Medicamento (EMA) es la vacunación del colectivo entre 5 y 12 años", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que son partidarios de que, en cuanto la EMA lo autorice, "pongamos en marcha esa vacunación para que no sean excesivamente transmisores". "Una persona vacunada transmite con mucho menos virulencia el virus que una no vacunada", ha subrayado Remírez.