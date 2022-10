Remírez dice que no hay un "factor diferencial" respecto al resto de España en cuanto a incidentes ideológicos

PAMPLONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que no existe un "factor diferencial" respecto al resto de España en cuanto a incidentes ideológicos, ya que suponen en Navarra el 55% de los delitos de odio registrados entre 2016 y 2020, una cifra "elevada" pero "similar" al resto del país.

Así lo ha afirmado este jueves, en respuesta a una pregunta oral formulada por Navarra Suma en el pleno parlamentario sobre la edición de una guía para los delitos de odio por motivos ideológicos en Navarra.

Según ha indicado, en febrero de este año, el Gobierno foral presentó el primer informe de delitos de odio de Navarra, que recogía 137 incidentes de delitos de odio durante el periodo 2016-2022. El informe mostraba que casi el 79% del total de los delitos de este tipo tuvo un componente o bien de motivación étnica o identitaria, como de creencia religiosa, racismo o xenofobia, siendo los incidentes ideológicos una cifra "elevada", hasta un 55% del total de los registrados, "muy similar a lo que ocurre en el resto de España".

En respuesta a NA+ sobre si el Ejecutivo "piensa editar una guía también para los delitos de odio por motivos ideológicos en Navarra, como acertadamente ha llevado a cabo para aquellos por motivos de LGTBIfobia", Remírez ha señalado que en el Gobierno de Navarra "trabajamos y trabajaremos siempre en la búsqueda de herramientas que ayuden a erradicar estas situaciones y que nos acerquen a escenarios donde se fomente la convivencia".

Tras considerar que este tipo de agresiones "son lo opuesto a todo principio de concordia, avance democrático, respeto y empatía que deben imperar en las sociedades desarrolladas", ha mostrado su "rechazo a todo tipo de expresión de delito de odio o atentado contra la convivencia". Además, ha acusado a NA+ de querer "exponer una realidad de Navarra que no es la real", ya que esta es una tierra de "convivencia, paz y progreso".

Por su parte, el parlamentario de NA+ Carlos Pérez-Nievas ha calificado como "decepcionante y frustrante para la sociedad y cualquier demócrata" que el Gobierno de Navarra "salga a dar datos tergiversados y falsos sobre una realidad que lo mejor que puede hacer es afrontarla". De esta forma, ha apuntado que en un informe del Gobierno de Navarra sobre lo sucedido de 2016 a 2020 "se establece que por motivos ideológicos ha habido 55, 20 por identidad sexual y 29 por tema de xenofobia" y que un informe del ministerio del Interior recoge que "en el último mes en Navarra había habido por orientación sexual 4 delitos, 23 por motivos ideológicos y 12 por xenofobia".

"Si no quiere ver la realidad de lo que ocurre en Navarra es porque no quiere incomodar a unos socios que son incapaces de quedarse en este hemiciclo, que es EH Bildu, y se van de aquí por no escuchar lo que se dice en un debate democrático", ha criticado.

Pérez-Nievas ha añadido que los delitos de odio por motivos ideológicos "nos señalan en la opinión pública nacional e internacional" ya que "Navarra sale todos los años en las noticias nacionales y en titulares por delitos de odio como la celebración del Ospa Eguna", y que deben "contar con el compromiso de este Gobierno para ser identificados y señalados".

"Nos encontramos con que el Día de la Hispanidad se agrede a una persona, a punto de ser linchada por llevar una bandera de nuestro país", ha criticado, tras subrayar que "es un delito de odio ideológico porque a esta persona de raza negra no se le agredía por su color de piel, sino por llevar una bandera de España". También ha criticado que Navarra "tenga que soportar actos de enaltecimiento de asesinos de ETA". "Editen esa guía, tienen esa obligación, y reconozcan que tenemos como sociedad un problema. Olvídense de sus socios, que demuestran un escaso talante democrático", ha emplazado al Gobierno foral.