Remírez dice que no tienen "muchas esperanzas" en que UPN, PPN y Vox escuchen el viernes a Chivite en el Parlamento

Archivo - Javier Remírez. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles que no tienen "muchas esperanzas" en que "los grupos de las derechas" escuchen a la presidenta del Gobierno en su comparecencia parlamentaria del viernes, solicitada por UPN para valorar el informe de la UCO conocido la semana pasada, porque "ya tienen las conclusiones escritas, ya tienen las sentencias dictadas como suele ser habitual".

"Estamos ante un ejemplo más de la extensión generalizada de la sospecha, una extensión generalizada de la sospecha que, por cierto, desmontó el Tribunal Supremo cuando la presidenta del Gobierno fue objeto de una querella por parte de Vox dentro de esta estrategia de extensión generalizada de la sospecha por parte de las derechas", ha dicho Remírez, para exponer que "la querella fue desestimada".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, el vicepresidente primero ha señalado que la presidenta acudirá al Parlamento a dar las explicaciones oportunas haciendo "gala de transparencia" en una cuestión, ha expuesto Remírez, que "no afecta en absoluto al Gobierno de Navarra porque ninguna cuestión afecta ahora mismo, sujeto de investigación, al Gobierno de Navarra".

Remírez ha dicho sobre el informe patrimonial de la UCO sobre Santos Cerdán que, "como Gobierno de Navarra no tenemos acceso a ese informe". "No somos parte en el proceso. He de recordar que el Gobierno de Navarra ha querido formar parte del proceso y se nos ha negado formar parte del proceso por el mismo tribunal porque no hay, ahora mismo, ningún ámbito de la investigación que afecte al Gobierno de Navarra. Ninguno es ninguno. No hay ni una mera sospecha o indicio de corrupción, no hay ni una mera sospecha de participación de ningún miembro del Gobierno de Navarra, ni presente ni futuro, en el ámbito de la investigación judicial", ha expresado, para incidir en que "la realidad es una, que no hay corrupción en el Gobierno de Navarra y que no está siendo sujeto de investigación".

Remírez ha insistido en que "nosotros somos una institución pública y por tanto como institución nos debemos a una cuestión clave, el principio de legalidad y el ámbito competencial". "Nosotros no podemos tener conocimiento de un informe ni de cualquier documentación de un proceso del que no formamos parte", ha afirmado.

A su juicio, "frente a la verdad judicial estamos ante una estrategia que busca un imposible". "No hay corrupción en el Gobierno de Navarra ni en ninguno de sus miembros", ha sentenciado el portavoz, para recordar que la comparecencia de la presidenta la ha solicitado UPN, y que la presidenta ha pedido que se realice el primer día hábil, fecha que se ha fijado este viernes, porque "no tiene nada que esconder".

"UPN y PPN ya tienen la sentencia escrita; han dicho que la presidenta del Gobierno tiene que dimitir, sin esperar a sus explicaciones", ha criticado Remírez, para exponer que, "además, no siendo consecuentes con la verdad judicial, a día de hoy es que el Tribunal Supremo no está investigando ninguna actuación de ninguna persona del Gobierno de Navarra".

Remírez, que ha indicado que "el Tribunal Supremo rechazó una querella contra la presidenta del Gobierno porque hacía una extensión generalizada de las sospechas", ha manifestado que "frente al relato ficticio y de bulos de las derechas, está la realidad, y la realidad es que a día de hoy no hay ningún rastro de corrupción en el Gobierno de Navarra ni en sus miembros".

Ha insistido el portavoz del Ejecutivo en que "si algo ha hecho María Chivite, como presidenta de Gobierno de Navarra, es dar la cara y ponerse al frente de las situaciones". "No podemos adivinar acerca de lo que van a decir los grupos -UPN, PPN y Vox-. Tenemos que escuchar a los grupos, ver qué preguntan, vamos a esperar y no vamos a anticipar acontecimientos", ha dicho, para señalar que quizás "nos sorprendan, quizás dejen de lado esa extensión generalizada de las sospechas, dejen de lado esas conclusiones que tienen prescritas, escuchen al Tribunal Supremo lo que ha dicho, de que hay que evitar la extensión generalizada de las sospechas, escuchen al Supremo cuando dice que no hay ningún caso del Gobierno de Navarra ahora mismo sujeto a investigación...; quizás entren en la senda de la moderación del Estado de Derecho y de la verdad judicial y nos puedan sorprender".