Remírez dice que la salud del Gobierno es de "plena fortaleza" y resta importancia a las discrepancias entre socios

PAMPLONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles que la salud del Ejecutivo de coalición es de "plena fortaleza" y ha restado importancia a las discrepancias entre los socios de Gobierno a raíz de la ley foral de vivienda, después de que Geroa Bai acusara al PSN de "chantaje" por vincular el apoyo de los socialistas a la ley de vivienda con la aprobación de la ley de peajes a camiones.

Remírez ha asegurado, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que "el debate es normal, es fruto de la pluralidad de la propia sociedad y del propio Gobierno y lo establecemos dentro de la lógica política, por tanto, no creemos que haya mayor problema, el diálogo continúa y esperemos que haya acuerdos en todas las leyes que están pendientes en el Parlamento".

Javier Remírez ha señalado que "tanto el Gobierno como los partidos políticos que componen el Gobierno o que sustentan el acuerdo programático, que posibilitan en última instancia los distintos acuerdos presupuestarios, dialogamos y acordamos a diario, y consideramos que el debate es absolutamente normal y positivo". "Frente a otras legislaturas que se caracterizaban por situaciones de bloqueo, este Gobierno y sus partidos dialogan y acuerdan", ha sostenido.

Así, Remírez ha destacado que a lo largo de la legislatura "se han ido aprobando los tres Presupuestos, las distintas normas legislativas para luchar contra la pandemia y contra la situación derivada por la crisis por la invasión de Ucrania, la ley de cambio climático, la financiación de la Administración Local, la ley de atención a la infancia y adolescencia". "Se han aprobado 88 leyes en sus distintas formas, proposiciones, proyectos, decretos ley forales", ha destacado. De esas 88 iniciativas, el 80% (71) han sido presentadas por el Gobierno y el 20% restante (17) por los grupos parlamentarios.

Por ello, ha enmarcado "los debates dentro de la normalidad, es un Gobierno estable, que dialoga todos los días y acuerda en beneficio de la ciudadanía y ahora mismo hay varias normas en el Parlamento, unas iniciativa del Gobierno, otras de distintos grupos, estamos en el ámbito parlamentario, del diálogo político, y estamos seguros de que la totalidad de ellas saldrán adelante". "Entiendo que ocupan más titulares los desacuerdos que los acuerdos, pero son los acuerdos los que realmente cambian la vida de la ciudadanía", ha afirmado, señalando que "como Gobierno dialogamos a diario, internamente y externamente, porque no hay que olvidar que somos un Gobierno en minoría parlamentaria".

Así, ha asegurado que "la salud es de plena fortaleza, ahí están las distintas iniciativas legales que he señalado, qué mayor fortaleza que un Gobierno que ha aprobado los tres Presupuestos que ha tenido encima de a mesa y distintas leyes que tienen un fuerte impacto en la ciudadanía, leyes tan importantes como la ley de cambio climático o de financiación local". "La ciudadanía reclama diálogo y acuerdo, y es en lo que estamos trabajando día a día. El diálogo se sucede los 365 días del año dentro del seno del Gobierno de Navarra", ha sostenido.

Javier Remírez ha afirmado que "el Gobierno de Navarra no contempla un escenario en el que no salgan ni la ley de vivienda, ni la ley de peajes, ni la ley foral del juego, ni el decreto ley foral de estabilización, no nos preocupa ese escenario". "Ahora mismo están dentro del ámbito parlamentario diferentes leyes, es normal que se produzca ese debate, los hechos nos avalan en el sentido de las distintas iniciativas legales que se han aprobado", ha insistido.

Remírez ha afirmado que los portavoces de los grupos parlamentarios "han demostrado disposición al diálogo, más allá de la vinculación entre una y otra -ley-, entiendo que se conjugará el hecho de que coincidan diferentes leyes en el Parlamento y que fruto de ese diálogo político se pueda llegar a acuerdos de carácter compartido". "Estamos en el ámbito de la negociación y del diálogo y estoy convencido de que llegará todo a buen puerto", ha asegurado.

El portavoz del Gobierno ha afirmado que "estamos en una época de alta intensidad legislativa, dentro de la normalidad". "En el pasado estábamos vinculados a situaciones de pandemia que podían generar más unanimidades y ahora es fruto del diálogo", ha explicado.