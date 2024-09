Renfe supera los 12.000 abonos gratuitos de Media Distancia en Navarra

PAMPLONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe supera los 12.000 abonos gratuitos expedidos en Navarra para viajar en trenes de Media Distancia desde el 1 de enero del presente año. Durante el segundo cuatrimestre, se han expedido 4.640 abonos para viajar entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2024 en servicios de Media Distancia en Navarra.

En el ámbito estatal, Renfe expidió 2,6 millones de abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y bonos Avant bonificados al 50% para desplazamientos entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2024. Del total de abonos utilizados en el segundo cuatrimestre de este año, más de 1,8 millones corresponden a títulos de Cercanías y Rodalies, y más de 648.000 a abonos de Media Distancia. Asimismo, se adquirieron 173.000 bonos Avant bonificados al 50%.

De este modo, si se suman a los registrados durante el primer cuatrimestre, desde el comienzo del presente año se han expedido algo más de 5 millones de nuevos abonos gratuitos (más de 3,5 millones de Cercanías y 1,5 millones de Media Distancia) y 337.000 de Avant.

Los usuarios de Renfe pueden obtener los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, servicios de Proximidad y Media Distancia durante todo su período de vigencia, para viajar desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año.

Para agilizar la adquisición de los abonos y evitar esperas innecesarias, la adquisición de los abonos es posible a través de la app de Cercanías Renfe o, en el caso de los abonos de Media Distancia y Avant, a través de la web www.renfe.com. Para ello, el cliente debe estar registrado previamente. Para los servicios ferroviarios de Avant se prorroga el descuento del 50%. Este mismo descuento se aplicará a otros trayectos de alta velocidad que han sido declarados Obligación de Servicio Público (OSP).

Además, Renfe continúa con las iniciativas para evitar el uso irregular de los abonos en los servicios de Media Distancia y en los Avant. Así, los usuarios de trenes Avant (Media Distancia en Alta Velocidad) no pueden formalizar viajes para dos o más trenes consecutivos en el mismo sentido. Esta medida se aplica cuando entre dos formalizaciones el horario de salida de origen de la primera y el de la segunda sea inferior al triple del tiempo de viaje.

Los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos Avant deben cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación. Si al menos en tres ocasiones no se lleva a cabo la cancelación como marca la normativa, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos con descuento durante los siguientes 90 días.

En los recorridos de Media Distancia por vía convencional, Renfe amplía a una hora (antes eran 10 minutos) el tiempo en el que una reserva debe ser formalizada o, en caso de no realizar el viaje, anularse. De esta forma, los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación. Si en tres ocasiones no han cancelado la plaza con la mencionada antelación, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos durante los siguientes 30 días.

Previamente, Renfe enviará al viajero, con ocasión de las dos primeras cancelaciones no realizadas con la antelación mínima requerida, sendas comunicaciones al contacto facilitado y se le advertirá de las posibles consecuencias.

La app de Cercanías permite la adquisición de los abonos recurrentes de Cercanías y Rodalies, generando un código QR que se descarga en el teléfono móvil y que posteriormente podrá utilizarse en el control de acceso de las estaciones.

Para adquirir el abono, aunque es gratuito, es necesario depositar una fianza de 10 euros en el caso de Cercanías, Rodalies y Servicios de Proximidad, y de 20 euros para cada servicio de Media Distancia convencional. El pago con tarjeta permitirá la devolución automática de la fianza, una vez que al final del cuatrimestre se constate que se ha cumplido la condición de haber realizado 16 desplazamientos durante estos cuatro meses.

Para los niños menores de 14 años sin DNI, se ha creado, además, un abono recurrente para servicios de Media Distancia, que podrá ser adquirido en renfe.com o por la app de Renfe. Padre, madre o tutor o tutora podrán adquirir, por medio de su NIF, NIE o pasaporte un máximo de cuatro abonos de niño para un origen y destino, durante el periodo de validez.

Para facilitar la comunicación con los clientes, Renfe ha puesto en funcionamiento una línea telefónica específica, 91 919 15 67 para informar de estos abonos gratuitos.